Muy contenta por su presente personal y profesional, Daniela Celis reveló que logró cumplir su mayor sueño, que no está relacionado con su carrera, sino con la unión familiar que siempre anheló.

En diálogo con Pronto, Daniela se expresó eufórica porque, finalmente, su familia ensamblada se lleva bárbaro. “Somos una familia enorme: en total somos diez hermanos, pero algunos son por parte de mamá y otros de papá”, contó.

Daniela Celis se reconcilió con su papá. Foto: IG | danielacelis01

Acto seguido, reveló que intentó acercarse a dos de las hermanas con las que nunca tuvo vínculo, pero que no fue fácil. “En muchas oportunidades quise acercarme a ellos antes de todo esto de Gran Hermano. No debe ser fácil cuando una familia está ensamblada, pero después tu papá se vuelve a enamorar de otra persona y algunos hijos quedan medio resentidos por el dolor de la madre”, aseguró.

LA EMOCIÓN DE DANIELA CELIS POR LA UNIÓN DE SU FAMILIA

Antes de cerrar, Daniela Celis contó que su familia se unió mucho más tras haber salido de Gran Hermano.

“A mi papá ahora lo veo, la relación cambió después de que salí de la casa de Gran Hermano. Tenemos mucho contacto y nos vemos muchísimo más seguido que en toda mi vida pasada. Siento que este reality show cambió mi vida para todo: para acercar los vínculos, para cambiar mi forma de vivir y me dio la posibilidad de sentarme a hablar con mucha gente”, contó.

“GH nos dio la posibilidad de que él me entienda y pueda ver cosas que antes no podía. Pudimos charlar y sanar”.

“Adentro del reality conté cosas espantosas de papá, cuando salí, vi esa nota y a él en la tribuna bancándome, sentí mucha culpa. Lo veía llorar y entendí que él no podía captar el punto de vista de sus hijos. Muchas veces, los hijos no tenemos el mismo punto de vista de los padres. GH nos dio la posibilidad de que él me entienda y pueda ver cosas que antes no podía. Pudimos charlar y sanar. Desde ahí, somos muy compañeros”, cerró a corazón abierto.