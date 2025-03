Daniela Celis y Thiago Medina, muy ilusionados, planearon un divertido viaje junto a sus gemelas, las pequeñas Laia y Aimé, que no resultó como esperaban.

Lamentablemente, la familia perdió ¡dos vuelos el mismo día! y, siempre cercana a sus seguidores de Instagram, les mostró su odisea en el aeropuerto a través de sus stories.

Dani y Thiago contaron su odisea en el aeropuerto. Foto: IG | danicelis01

“Perdimos el vuelo original. NOS VOLVEMOS. No solo eso. Volvimos a intentar viajar a la tarde y no llegamos al segundo vuelo. Thiago no me quiere ni ver. Esta es mi cara con ojeras de llorar toda la tarde”, sentenció Daniela, angustiada y con ganas de aterrizar en Brasil, si destino final.

Dani y Thiago contaron su odisea en el aeropuerto. Foto: IG | danicelis01

Dani y Thiago contaron su odisea en el aeropuerto. Foto: IG | danicelis01

DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA LOGRARON IRSE DE VACACIONES

Después de dos vuelos perdidos, finalmente, Daniela Celis, Thiago Medina y sus hijas lograron viajar.

“Encontramos un tercer vuelo y estamos yendo. Mis hijas con las más buenas del planeta tierra”, sentenció, antes de llegar a Buzios.

Dani y Thiago contaron su odisea en el aeropuerto. Foto: IG | danicelis01