Este lunes, Thiago Medina anunció públicamente su separación de Daniela Celis tras dos años y medio en pareja, con un video que publicó en sus redes sociales, donde expresó: “Dani y yo ya no estamos más juntos. Estamos separados. Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente”.

A pesar de la ruptura, el ex participante de Gran Hermano hizo foco en que mantiene una excelente relación con su ex por el bienestar de sus hijas. “Nosotros estamos bien porque antes de ser pareja, somos padres y entendemos que nos tenemos que llevar bien por las bebés”, afirmó.

En ese sentido, Thiago contó que se se mudó a una nueva vivienda ubicada a 15 cuadras de la casa donde residen Daniela y las niñas, lo que le permite visitarlas con frecuencia. Para disipar dudas sobre la veracidad de su mudanza, Medina compartió un recorrido por su nuevo hogar a través de sus historias de Instagram.

THIAGO MEDINA MOSTRÓ CÓMO ES SU NUEVO DEPARTAMENTO DE SOLTERO

En el video, Thiago mostró una casa con un amplio parque que incluye pileta, parrilla, mesa de pool y ping pong. “Les voy a mostrar un poco del lugar... Este es el patio, tiene pileta, parrilla, pool y mesa de ping pong”, comentó mientras filmaba el joven.

El interior de la vivienda consta de un living, cocina, habitación y baño. Medina destacó que acondicionó un espacio para realizar transmisiones en vivo, mencionando: “Ahí armé la compu para prender el stream, tengo el silloncito, un freezer, una cocina”.

También mostró el baño y la habitación, señalando que aún está organizando sus pertenencias tras la reciente mudanza, pero resaltó los cuadros de sus hijas. “Los cuadros de las bebés que, obvio, no me lo iba a dejar”, señaló, y concluyó el recorrido con un “Chiquitito, pero lindo. No es broma, es en serio y los quiero a todos. Gracias por apoyarme”.

