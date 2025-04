En medio de la alegría por la familia que formaron, Daniela Celis y Thiago Medina admitieron que están viviendo un momento delicado con respecto a la crianza de sus gemelas, Laia y Aimé.

¿Qué pasó? Daniela contó que con Thiago están analizando la posibilidad de que sus hijas vayan a un jardín maternal, lo que a Thiago no lo convence, hasta el punto que lo pone realmente triste.

Daniela Celis habló de la tristeza de Thiago Medina. Foto: IG | danielacelis01

“Si me llega a ir bien a futuro con los trabajos que tengo, estamos analizando la posibilidad de mandarlas a un jardín maternal. Yo estudio, leo y analizo todo; junto a Thiago pensamos qué si y qué no. Si uno tiene la chance de quedarse en la casa y cuidarlas es lo mejor, pero eso no siempre sucede”, contó la exparticipante de Gran Hermano en diálogo con Pronto.

LA TRISTEZA DE THIAGO MEDINA

Daniela Celis admitió que Thiago Medina está triste porque tal vez manden a sus gemelas a un jardín maternal, aunque ella se lo toma de manera más positiva.

“Está bueno también que sociabilicen con otros niños de su edad, que aprendan a compartir, a dialogar y a tener paciencia entre ellas. Eso es bueno, pero no está decidido el tema: aún lo estamos analizando...”.

“Piensa en cuando él era chiquitito y no las quiere dejar, entonces un poco lo angustia y lo deprime el tema”.

“Siento que tiene que ver con que Thiago piensa que las está dejando y eso le cuesta. Él quiere cuidarlas, protegerlas y se emociona mucho por eso. Piensa en cuando él era chiquitito y no las quiere dejar, entonces un poco lo angustia y lo deprime el tema”, cerró Daniela.