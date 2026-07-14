A un escándalo que involucró a Diego Brancatelli, su esposa y su amante, se viralizaron los tremendos mensajes privados que Cecilia Insinga le envió a Luciana Elbusto. En medio de la repercusión mediática, Elbusto decidió romper el silencio y dio su versión de los hechos en una entrevista.

La periodista confesó haber filtrado los chats y defendió su postura. “En el posteo que hice nunca nombré a nadie, fue solo para los entendidos”. En el posteo, lbusto incluyó el mensaje “Ojo, que todo lo que deseas vuelve” junto a una captura del chat en el que Insinga le deseaba la muerte de forma explícita.

Luciana Elbusto y Cecilia Insinga (Foto: capturas América TV)

Elbusto explicó que su intención era mostrar que ella también fue víctima de agresiones virtuales durante la crisis. “La idea del post era que se entendiera que no todos somos inocentes y que también hay gente que desea el mal”, sostuvo en diálogo con Marina Calabró en Primicias Ya.

Frente a las críticas por la filtración, la periodista justificó su decisión. “Ellos se están victimizando porque reciben amenazas por mensajes y yo en ese momento sentí que lo que me pusieron fue un horror”, señaló.

los mensajes más fuertes entre Cecilia Insinga y Luciana Elbusto (Foto: captura América TV) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

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Elbusto relató el impacto que le generaron los mensajes de Insinga y contó un episodio que calificó como místico. “Después de recibir ese mensaje, me explotó una pulsera roja que tenía. Estaba con una amiga y de repente me saltaron las pelotitas”.

Según explicó, personas que se dedican al manejo de las energías le dijeron que alguien le había deseado el mal y que la explosión de la pulsera fue una defensa ante esa carga negativa. A pesar de lo ocurrido, decidió guardar los restos de la pulsera de plata por el fuerte lazo afectivo que tenía con él, y se negó a contestar cuando le preguntaron si era un regalo de Diego Brancatelli.

Foto: captura América TV y eltrece

Elbusto aseguró que publicó el fragmento del chat “porque ya había pasado todo esto”, aunque reconoció que “con el diario del lunes” se arrepiente. Además, aclaró que los chats se difundieron ahora porque “algún periodista” los filtró, ya que ella los había publicado en mayo del año pasado. Por último, desestimó que la situación pueda afectar la carrera profesional de Cecilia Insinga, ahora en LN+, ya que la propia señal televisiva utilizó el conflicto en tono humorístico para promocionar el programa de la periodista.

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