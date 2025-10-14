Diego Brancatelli y Cecilia Insinga disfrutaban de unos días de descanso en Ushuaia cuando un momento inesperado se robó todas las miradas en las redes.

El periodista compartió un video que rápidamente se viralizó, mostrando a su esposa conmovida hasta las lágrimas por un motivo muy especial: su amor por Racing Club.

En la grabación, publicada por Brancatelli en su cuenta de Instagram (y que mostraron en el programa Sálvese Quien Pueda, el progrma que conduce Yanina Latorre por América), se puede ver a la cronista de TN emocionada durante un almuerzo familiar mientras imaginaba la posibilidad de que “La Academia” gane la final de la Copa Libertadores.

“Estábamos hablando de que Racing gane la final de la Libertadores y yo me muero”, se la escuchó decir a Cecilia, entre lágrimas, con la voz entrecortada por la emoción.

Foto: Instagram (@diegobrancatelli)

Ante la sorpresa de su marido, que le preguntó el motivo de su llanto, Insinga le respondió con total sinceridad: “Vamos a llegar y me muero de amor y de la emoción”.

El conductor acompañó el video con un tierno comentario que reflejó el profundo fanatismo de su esposa: “¿Entienden el amor de esta mujer por Racing? Hablando de Costas, Zuculini y la Libertadores, se emocionó de soñar levantando la copa”.

¡A flor de piel!

Diego Brancatelli: “¿Entienden el amor de esta mujer por Racing? Hablando de Costas, Zuculini y la Libertadores, se emocionó de soñar levantando la copa”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LUCIANA ELBUSTO REVELÓ QUÉ FUE LO ÚNICO A LO QUE NO ACCEDIÓ EN SU RELACIÓN AMOROSA CON DIEGO BRANCATELLI

Luego de confirmar que tuvo una relación amorosa con el esposo de Cecilia Insinga, Diego Brancatelli, durante muchos años, Luciana Elbusto reveló qué fue lo único a lo que no accedió en su historia con Diego Brancatelli.

“Con Diego teníamos desde un vínculo de amistad a un vínculo que en algún momento se pudo haber dado algo. Yo sé que no soy despechada, yo sé que no filtré esto, yo sé que nunca hubiese querido, si no en 5 años hubiese hablado alguna vez”, comenzó diciendo la periodista en Sálvese Quien Pueda.

Además, dejó en claro que se cruzó con la esposa de Brancatelli en algunas ocasiones: “Sí, la vi algunas veces. Por ejemplo, nunca fui a su casa porque ya me parecía un morbo terrible. Es una locura. Traté de evitar eso”.

Foto: Captura (América)

Y sobre si se filmó con Diego en la intimidad, cerró: “No nos grabamos, siempre tuvimos mucho cuidado. Pero sé que hay imágenes. Yo, Luciana, no tengo nada de nada, pero sí sé que hay gente, colegas, que me están diciendo ‘mirá que a mí me llegó que hay un video‘”.