Meses después del escándalo, Luciana Elbusto se refirió a su relación con Diego Brancatelli y no titubeó a la hora de analizar qué pasó.
Pronto publicó en “Perras & Perritas” una entrevista con la periodista, que aseguró: “¿Viste cuando estás cerca y no ves todo el cuadro hasta que te alejás? Bueno, a lo mejor esto era algo tóxico también, que no podíamos soltar y tuvo que pasar esto para decir basta”.
A ello agregó una confesión: “A veces extraño. No sé si a la persona, se extraña el que todos los días tenías un mensaje de cómo estás, hablabas de la mañana a la noche”.
Luciana profundizó: “Era tener un compañero aunque no fuera presencial, compartir la vida más allá de lo sexual. Para estar tantos años… Para mí, en el 90 o 95% de una relación el sexo es lo más importante”.
LUCIANA ELBUSTO SOBRE DIEGO BRANCATELLI
Cuando fue consultada por la decisión de Diego Brancatelli de quedarse con su familia, Luciana fue tajante: “No, no, no me sentí defraudada. Conociéndolo era lo que iba a hacer”.
Finalmente, repasó las consecuencias. “De cada 100 comentarios, cinco o diez me mataban, no era tanto. Me jugó a favor que enseguida me hice cargo de la situación. No fue una vez para lastimar y romper una pareja, fue una relación de mucho tiempo y que había sentimientos. De una amistad pasó a una relación. No siento culpa. Sí nos debemos una charla, me encantaría”, concluyó.