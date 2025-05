Juan Pablo Fioribello, el abogado de Luciana Elbusto, habló en exclusiva con Ciudad luego de que se difundieran rumores de que Diego Brancatelli podría accionar penalmente contra ella tras el blanqueo de su relación y la filtración de chats que aseguran ser falsos.

Tras desmentir estas versiones, el letrado también dio información sobre el estado de las pericias informáticas: cuándo estarán los resultados sobre el análisis del teléfono y la computadora de la periodista, las personas estarían preocupadas por el contacto con ella durante estos años y más.

QUÉ DIJO EL ABOGADO DE LUCIANA ELBUSTO SOBRE LAS PERICIAS INFORMÁTICAS Y EL RUMOR DE QUE DIEGO BRANCATELLI QUERÍA DENUNCIARLA

- En principio nos gustaría saber en qué estado está el proceso de peritaje, si tienen alguna pista de lo que pudo haber pasado con el celular de Luciana.

JPF - El lunes pasado en mi estudio, en el área de ciberdelitos, se realizaron peritajes informáticos.

Una pericia muy completa, tanto del celular de Luciana como de la computadora personal. Fueron varias horas de peritaje.

- ¿Y cuándo va a estar el resultado final?

- Mañana, o a más tardar el sábado a primera hora. Pero ya contamos con informes preliminares y se ha detectado que por lo menos 4 dispositivos externos entraron entraron en su teléfono particular.

Hoy es algo muy común y pasa permanentemente que intenten hackear teléfonos. De hecho, a Luciana le vaciaron cuentas bancarias y le han hecho compras.

- ¿Cuán efectiva es la pericia que están haciendo en el celular de Luciana y la computadora?

- La pericia arroja un resultado prácticamente de certeza 100 por 100. Se puede saber en qué momento, dónde, desde qué dispositivos se ha intentado la intromisión.

Ellos nunca negaron haber tenido una relacion profesional y personal con las aclaraciones que ya son de público conocimiento, pero lo que sí se negó de entrada es que ese chat, que puntualmente dio origen a todo esto, haya sido verdad.

- ¿Qué medidas se tomarían en el caso de que se confirme una violación de la privacidad?

- Si se llega a confirmar, estamos en condiciones de iniciar una denuncia penal por invasión de la privacidad y la intervención digital del teléfono. Luciana definirá si quiere accionar penalmente o no.

Fotos: Instagram (@lucianaelbusto y @diegobrancatelli)

- También están diciendo que se podrían filtrar contenidos con otas personas, más allá de que los chats con Diego Luciana aseguró que eran falsificados. ¿Hay algo de esto o son todas especulaciones?

- Obviamente estas pericias surgen no solo por el chat con Brancatelli, se analiza todo.

Las fotos recibidas, enviadas, aún aquellas que hayan sido eliminadas del teléfono, las plataformas digitales. Telegram, WhatsApp.

Hay bastante preocupación por varias personas que se han contactado con ella en los últimos años, entre los cuales hay empresarios, jugadores de fútbol, gente bastante conocida. Personas vinculadas a la política, nombres muy conocidos.

Ella sabía que se podían filtrar algunos de estos nombres y sin embargo prestó su teléfono para peritar. Encontró con esto la forma de comunicarlo, de hablarlo.

Sé que Diego Brancatelli está muy dolido, he hablado con él y está muy preocupado por lo que está pasando, sobre todo en el ámbito familiar.

- Hubo rumores de que Diego podría iniciar algún tipo de acción contra Luciana por la filtración de chats y el blanqueo de la situación entre ellos. ¿Es verdad esto?

- No, no es verdad. Hablé con él y me lo desmintió rotundamente. No va a iniciar ningún tipo de acción contra ella.