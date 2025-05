A diez días de que comprometedores chats amorosos entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto salieran a la luz, la periodista fue a Sálvese quien pueda y respondió si volvería a estar con su colega si se separa de su mujer, Cecilia Insinga.

Elbusto confesó que mantuvo una historia de amor clandestina con Brancatelli durante cinco años y que llegó escandalosamente a su final porque sus mensajes privados aparecieron en los medios, sino hubiera seguido con el periodista.

Foto: captura de pantalla de América, Sálvese quien pueda.

LUCIANA ELBUSTO RESPONDIÓ SI VOLVERÍA CON BRANCATELLI SI SE SEPARA DE SU MUJER

Fede Popgold: -¿Volverías a estar con él?

Luciana Elbusto: -Hoy no puedo decir nada. Te estoy hablando de lo que pasó. Si no hubiera pasado esto, hubiéramos seguido…

Yanina Latorre: -O sea que dejás la puerta abierta, en el caso de que él se separe de su mujer.

Luciana Elbusto: -Yo creo que después de lo que estoy diciendo acá, no me va a querer ver ni dentro de 5 años ni 20.

Fede Popgold: -Estás enamorada, se te ve en los ojos.

Majo Martino: -Estás enganchadísima, sino no te bancás 5 años siendo amante.

Luciana Elbusto: Es una persona que quise, que respeté y traté de cuidarlo como pude. Hoy sentí que me tenía que cuidar yo. Esos cinco años me descuidé. Esto se expuso en todos lados. La China Suárez fue re juzgada, pero no sabemos la interna con Mauro, Wanda... La gente opina, yo opine, y capaz están opinando de mí no saben lo que pasó entre él y yo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.