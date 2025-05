Luciana Elbusto sigue dando que hablar después de confesar que mantuvo un romance con Diego Brancatelli, el esposo de Cecilia Insinga.

En esta oportunidad, la periodista despertó todo tipo de repercusiones tras conocerse un video que subió a su cuenta de TikTok en el que parecería burlarse de Cecilia.

“No, no, no, no. Dios dijo, ‘no desearás la mujer de tu prójimo’. A ustedes les dijo. A nosotras no nos dijo nada. ¿Qué me miras así? Lo dijo Dios”, se puede escuchar en las imágenes donde se la ve a Luciana divirtiéndose con un audio viral.

Foto: Captura de video de Instagram (@mundofamososok)

Horas atrás, Elbusto había dejado en claro en Sálvese Quien Pueda que nunca se filmó en la intimidad con Brancatelli: “No nos grabamos, siempre tuvimos mucho cuidado. Pero sé que hay imágenes. Yo, Luciana, no tengo nada de nada, pero sí sé que hay gente, colegas, que me están diciendo ‘mirá que a mí me llegó que hay un video‘”.

LUCIANA ELBUSTO REVELÓ QUÉ FUE LO ÚNICO A LO QUE NO ACCEDIÓ EN SU RELACIÓN AMOROSA CON DIEGO BRANCATELLI

Luego de confirmar que tuvo una relación amorosa con el esposo de Cecilia Insinga, Diego Brancatelli, durante muchos años, Luciana Elbusto reveló qué fue lo único a lo que no accedió en su historia con Diego Brancatelli.

“Con Diego teníamos desde un vínculo de amistad a un vínculo que en algún momento se pudo haber dado algo. Yo sé que no soy despechada, yo sé que no filtré esto, yo sé que nunca hubiese querido, si no en 5 años hubiese hablado alguna vez”, comenzó diciendo la periodista en Sálvese Quien Pueda.

Además, dejó en claro que se cruzó con la esposa de Brancatelli en algunas ocasiones: “Sí, la vi algunas veces. Por ejemplo, nunca fui a su casa porque ya me parecía un morbo terrible. Es una locura. Traté de evitar eso”.

Foto: Captura (América)

Y sobre si se filmó con Diego en la intimidad, cerró: “No nos grabamos, siempre tuvimos mucho cuidado. Pero sé que hay imágenes. Yo, Luciana, no tengo nada de nada, pero sí sé que hay gente, colegas, que me están diciendo ‘mirá que a míme llegó que hay un video‘”.