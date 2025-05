Luciana Elbusto fue suspendida en su trabajo, el ciclo ISPA de NET TV, en medio del escándalo por su romance secreto con Diego Brancatelli, quien está en pareja y tiene dos hijos con Cecilia Insginia.

En su paso por LAM, la periodista de Paparazzi mantuvo un ida y vuelta con Diego Suárez, el conductor del programa del que forma parte, quien explicó quién dio la orden de apartarla de la emisión.

“Yo no la suspendí. Fue el canal. Yo no tomo decisiones que tienen que ver con lo artístico. Me sentí traicionado porque nunca pude entender que, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, ella tomó la decisión de decir algo totalmente distinto a lo que me dijo a mí, y me dejó como un boludo", manifestó.

Ángel de Brito, Diego Suárez y Luciana Elbusto en LAM (Foto: captura de América).

Al final, Suárez le recriminó a su compañera: “Yo sabía de esta información, no dije absolutamente nada hasta que ella vino a la noche y lo hablamos. Porque después de que yo me inmolé por ella, empezó a hablar en todos los medios confirmándolo”.

A QUIÉNES PUEDE COMPROMETER LO QUE HAY EN EL CELULAR DE LUCIANA ELBUSTO, LA AMANTE DE DIEGO BRANCATELLI

Angie Balbianireveló enPuro Showun dato sobre elescándalo amoroso de Diego BrancatelliconLuciana Elbusto. “Le hicieron pericias al celular de ella y a su computadora y una vez que acceden pueden ver todo”, informó la panelista.

Fue entonces cuando Angie explicó: “Luciana está soltera hace cinco años, es periodista y tiene contacto con mucha gente, el hecho de que estén periciando su celular preocupa a mucha gente que interactuó con ella”.

“Preocupa a futbolistas casados, a políticos de este gobierno y del anterior y el dueño de un casino de Entre Ríos también estaría con un poquito de miedo de que esta información se filtre el día de mañana”, detalló Balbiani en el programa de eltrece.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.