Lionel Scaloni confirmó este jueves a los 26 jugadores que buscarán defender la corona en el Mundial 2026. El entrenador de la Selección argentina difundió la nómina a través de un video institucional y, como era de esperarse, Lionel Messi irá por su sexta Copa del Mundo.

El torneo se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y la Argentina llega como campeona vigente tras la consagración en Qatar 2022. Scaloni, que también ganó dos Copas América (2021 y 2024) y la Finalissima (2022), apostó por la base que le dio tantas alegrías, pero también dejó afuera a nombres importantes.

La gran sorpresa de la convocatoria es la ausencia de Marcos Acuña, que quedó afuera por problemas físicos. En su lugar, entró Facundo Medina (Olympique de Marsella), que puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo. Además, Valentín Barco (Racing de Estrasburgo) aparece como alternativa para la banda y el mediocampo.

El posteo de AFA confirmando a los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 en la Selección Argentina (Foto: Instagram @afaseleccion)

Otros que no estarán son Franco Mastantuono (Real Madrid) y Emiliano Buendía (Aston Villa), pese a su gran temporada y el título en la UEFA Europa League. En cambio, Giovani Lo Celso se ganó un lugar tras clasificar a la Champions League con el Betis, y Nico Paz es una de las grandes apuestas jóvenes del plantel.

En la delantera, Thiago Almada tendrá más protagonismo que en Qatar, y José Manuel López (Palmeiras) se metió como tercer centrodelantero detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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LOS 26 CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2026

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Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Leonardo Balerdi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Lisandro Martínez

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Nahuel Molina

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Julián Álvarez

Lionel Messi

Nicolás González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

Nico Paz

José López

Lautaro Martínez

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CÓMO SIGUE LA PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN: AMISTOSOS Y BASE EN KANSAS CITY

El reglamento de la FIFA exige que la lista tenga al menos tres arqueros y permite cambios por lesión grave hasta 24 horas antes del debut. Scaloni podrá modificar la nómina hasta el lunes 15 de junio.

El equipo se reunirá en el predio de Ezeiza y luego viajará a Kansas City, que será la base operativa durante el torneo. Allí entrenarán en el Compass Minerals National Performance Center, el predio del Sporting Kansas City.

Antes del debut, la Selección jugará dos amistosos en Estados Unidos: el sábado 6 de junio ante Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas y el martes 9 frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

EL FIXTURE DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026: FECHAS Y RIVALES

La Copa del Mundo arranca el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca. Pero la Argentina debutará el martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium a las 22:00 (hora argentina).

La fase de grupos del Mundial 2026 (Foto: Instagram @fifaworldcup)

El segundo partido será el lunes 22 de junio frente a Austria en el Dallas Stadium a las 14:00, y cerrará el Grupo J el sábado 27 de junio contra Jordania en el mismo estadio a las 23:00.

Si la Selección avanza como primera de grupo, jugará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami ante el segundo del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde). Si queda segunda, el cruce será el jueves 2 de julio en California ante el líder del Grupo H. En caso de clasificar como uno de los mejores terceros, deberá esperar la definición de los grupos para conocer a su rival en los playoffs.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio: Argentina vs. Argelia, 22:00, Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio: Argentina vs. Austria, 14:00, Dallas Stadium

Sábado 27 de junio: Argentina vs. Jordania, 23:00, Dallas Stadium

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