Claudio Di Lorenzo, conocido como “Papucho” en Gran Hermano 2025, anunció a través de sus redes sociales que consiguió el trabajo de sus sueños.

El ex participante formará parte del elenco de El sello, una película de terror dirigida por Rodrigo Marassi, que actualmente busca financiación e inversores.

La producción lo recibió con elogios: “Es un honor tenerte”, expresaron desde el equipo del film.

Papucho cumplió su sueño: será protagonista en una película de terror tras Gran Hermano. Crédito: Instagram

PAPUCHO COMPARTIRÁ PANTALLA CON PABLO RAGO Y LARRY DE CLAY

El proyecto cinematográfico reunirá a Papucho junto a dos grandes figuras del cine argentino: Pablo Rago y Larry de Clay, quienes ya fueron confirmados en la cuenta oficial de Instagram de la película.

La noticia generó una ola de apoyo en redes sociales, donde su compañero de reality Nano Vaschetto lo felicitó: “¡Felicitaciones, Papu!”. Los seguidores destacaron: “Te merecés todo”, “Qué groso, animal. Más que merecido” y “Ya quiero verla”.