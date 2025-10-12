A casi un año de haberse conocido en la casa de Gran Hermano, Claudio “Papucho” Lorenzo y Juan Pablo “Devi” de Vigili protagonizaron un “vivo” que terminó en un acto de violencia, con uno de ellos sangrando frente a cámara.

Ambos habían promocionado el reencuentro como una charla relajada por streaming, pero el tono se tensó cuando Devi decidió cuestionar una de las actividades que su excompañero realiza fuera de la casa más famosa del país: el Reiki a distancia.

Papucho no tardó en defender su trabajo, subrayando la seriedad con la que lleva adelante la práctica. “La gente sabe que es verdad, lo hago hace años y la gente cree y les hace bien... yo te hice en la casa a vos”, le recordó a Devi, quien asintió ante la observación.

Leé más:

“PAPUCHO” DE GRAN HERMANO DEJÓ CON LA NARIZ SANGRANDO A “DEVI” EN UN VIVO: LOS MOTIVOS

Sin embargo, el clima cambió cuando Devi puso en duda la modalidad no presencial del Reiki. “Yo dudo que la gente te pague para que le hagas a distancia”, lanzó con ironía, lo que provocó la reacción inmediata de su excompañero.

“¿Me estás poniendo en duda algo que yo estoy contándole a la gente que hago en serio y que está buenísimo?... Te estás metiendo con algo que para mí es muy serio y me estás tirando que verso de la gente está mirando, me parece cualquiera, amigo”, respondió Papucho, visiblemente molesto.

El intercambio subió de tono hasta que Claudio se levantó de su silla y le propinó un golpe en el rostro a Devi, provocándole una hemorragia nasal. El violento momento quedó registrado en vivo y se difundió ampliamente en redes sociales.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.