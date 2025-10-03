El ex participante de Gran Hermano, Onty Hernán, rompió el silencio tras conocerse el fallo de la Justicia que lo absolvió en una causa de filiación iniciada en su contra.

El exjugador del reality, que fue eliminado rápidamente por el voto del público, relató la dura experiencia que atravesó durante los últimos dos años.

Onty recordó que apenas ingresó al programa, comenzaron a circular versiones de que no quería “hacerse cargo” de un hijo.

Incluso relató que, al momento de ser eliminado y salir al estudio, en medio de los aplausos de la tribuna también recibió insultos: “Me gritaron violador, abandonado, negro de mierda. Fue muy duro”.

El ex Gran Hermano aseguró que esas acusaciones lo persiguieron fuera del programa y derivaron en un proceso judicial: “Tuve que hacer un ADN, ir a audiencias, gastar plata en abogados, psicólogos y peritos. Fueron dos años de sufrimiento”.

Crédito: X

QUÉ DIJO LA JUSTICIA

Finalmente, el 2 de octubre de 2025 la Justicia falló a su favor y determinó que Onty Hernán no era el padre: “Soy inocente, nunca tuve un hijo. Gracias a Dios quedé limpio”, expresó emocionado.

Además, señaló que la denunciante deberá disculparse públicamente en redes sociales y medios de comunicación, así como pagar una indemnización por los gastos generados durante el proceso. “Más plata no me interesa, lo que quería era que se aclare la verdad”, aclaró.

El ex participante celebró la resolución con alivio: “Fue una alegría para mi familia, para mis viejos, mis hermanos y mis amigos que siempre me defendieron. Hoy puedo decir que estoy libre y tranquilo”.