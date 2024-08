Así como Hernán Ontivero aseguró que Walter Santiago lo cacheteó dos veces y lo insultó otras tantas, Alfa dio su versión a Ciudad de lo que sucedió en los apenas 25 segundos del cruce en República Z.

“En ningún momento le di un cachetazo a este pibe”, exclamó categórico de entrada.

“Pasa que está acostumbrado a bardear detrás de un micrófono. Estoy cansado de que me diga viejo de m…; que diga que ‘dejó olor el viejo’ cuando va al streaming a sentarse donde estuve; de que me diga sangre mordida porque dice que no me quiere nadie; cansado de que me diga culiao…”, justificó.

Alfa.

Y siguió con su catarsis: “Estoy cansado de que diga que tengo dientes postizos y que por eso no puedo comer asado. Me cansa el tipo. Nadie habla de él, entonces él habla de los demás para lograr espacio”.

“Cuando me ve frente a frente mira al piso como se ve en el video”, desafió.

Hernán Ontivero. (Foto: Prensa Telefe)

ALFA CONTÓ QUÉ PASÓ CON HERNÁN ONTIVERO

“Entré y le dije ‘¿así que yo tengo dientes postizos?’. Y le mostré mi dentadura. Tampoco voy a dejar la mano en la boca, pero me decía ‘dejame tirar. ¿Usás otro pegamento?’. Le dije que no y se le cayeron los anteojos de sol”, describió.

“Se agachó a levantarnos y no pasó nada más que eso. Ahora, si quiere decir que le pegué… ¡Que respete él su lugar de trabajo y no me diga viejo de m…! No le dije negro de m… ni nada, si hubiera sido así todo el mundo se habría dado vuelta, pero nadie dijo nada ni se acercó”, siguió.

Ahí explotó: “Es un mentiroso que como no tiene cámara busca luz con los demás”.

Al final, Alfa aclaró por qué tironearon de la ropa a Hernán Ontivero: “Lo agarraron para sacarlo del streaming, porque seguía diciéndome que cambié el pegamento de los dientes. Ojalá consiga el audio de todo eso”.