Las imágenes de Walter Santiago haciéndole volar los anteojos de sol a Hernán Ontivero, luego de un cruce dentro de los estudios de República Z, se viralizaron en las redes sociales, y el primer eliminado de Gran Hermano 2023 lo fulminó en Stories.

En el video se ve como el más polémico de Gran Hermano 2022 ingresa con un vaso de café en una mano, se topa con el cordobés en lo que a priori parecía un saludo compinche, al tiempo que se agarra sus dientes.

Sin embargo, después se ve con claridad que al retirarse el Negro lo tienen que tironear del buzo en medio de un intercambio verbal con Alfa que no se escucha porque los micrófonos estaban apagados.

El video del cruce de Alfa con Hernán Ontivero.

Lo curioso en el streaming había una chica a centímetros de ambos que, lejos de escandalizarse, se puso los auriculares para concentrarse en el trabajo.

LA VERSIÓN DE HERNÁN ONTIVERO SOBRE EL ENCONTRONAZO CON ALFA

A través de Stories, Hernán Ontivero aseguró que Alfa lo agredió: “Me dijo ‘sos un negro de mie…’ y me dio una cachetada. Se cayeron los lentes al piso y cuando me agaché a buscarlos me empujó y me dijo ‘sos un negro de mie…, un cordobés cho…, un sore…’”.

“Las autoridades del canal me agarraron del brazo y me sacaron afuera”, continuó.

“¿Cómo vas a hacer ese bardo dentro del laburo? Te lo tengo que explicar yo que tengo 30 a vos que tenés 80 años. Aparte, te comés el abuso. Yo soy un pendejo y vos sos un abuelo, no te lo puedo hacer a vos”, sentenció Ontivero despectivo contra Alfa.