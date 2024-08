El posteo de Walter Santiago (62) en un sanatorio asustó a muchos, por más que el propio Alfa desdramatizó al afirmar que padece “neumonía bilateral”. “A boxes”, explicó el ex Gran Hermano.

“A la madrugada no podía dormir, no podía respirar. A las tres de la mañana me quedé sin aire, me subí al auto y me vine al sanatorio”, contó Alfa en una nota con Teleshow.

Entonces, precisó: “Estoy internado en la clínica Las Lomas con una neumonía bilateral”.

Alfa de Gran Hermano se reportó desde una cama de hospital y preocupó a sus seguidores. (Fotro: Instagram / alfa_walter) Por: ALEX

LOS ANTECEDENTES DE SALUD DE ALFA

El episodio de salud de Alfa se da a poco de la grave arritmia que sufrió al salir en ambulancia de la casa de Gran Hermano 2023.

En marzo de este año, tras su polémico paso por la casa de Gran Hermano que culminó con su expulsión debido a mal comportamiento, Alfa fue internado en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro por una arritmia.

En marzo de 2024, Alfa fue internado tras su polémico paso por la casa de Gran Hermano. Foto: Captura (Telefe)

Allí se le realizaron controles debido a sus recurrentes problemas de presión alta. Aunque sus niveles de presión estaban dentro de los parámetros normales, los médicos detectaron una arritmia.

“Se tiene que cuidar un poco, bajar un poco las revoluciones, nada más”, dijo por entonces Sergio Santiago, el hermano.