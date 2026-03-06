Una escena protagonizada por Danelik Star desató una fuerte polémica entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada.

La influencer tucumana, de 25 años, quedó en el centro de la escena luego de que se viralizara un clip en el que habla abiertamente de fumar marihuana dentro de la casa.

El momento ocurrió en el cuarto de mujeres, cuando la participante invitó a una de sus compañeras a salir al patio.

Danelik, de Gran Hermano Generación Dorada: "Vamos a fumar porro afuera" (video de Telefe)

GRAN HERMANO: “VAMOS A FUMAR PORRO AFUERA”

“Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me han pasado uno”, se la escucha decir en el video que rápidamente comenzó a circular en X (ex Twitter).

Segundos después, aparentemente consciente de que la conversación podía estar saliendo al aire, Danelik reformuló su comentario y cambió su versión.

“Los de la cancha me han tirado uno”, agregó, intentando explicar de dónde habría salido el cigarrillo de marihuana.

El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales y generó un intenso debate entre los televidentes del reality, que cuestionaron cómo podría haber ingresado la sustancia a la casa, teniendo en cuenta las estrictas reglas de aislamiento que rigen en Gran Hermano.

POLÉMICA EN GRAN HERMANO: LA REACCIÓN EN REDES

Polémica en Gran Hermano Generación Dorada (captura de X)

