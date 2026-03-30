La casa de Gran Hermano genera controversias por fuertes discusiones, pero también por la historia que cada participante tiene fuera del reality.

Quien está en el centro de la escena es Franco Zunino. En las últimas horas, Osky, una de las personas que impulsó sus primeros pasos en el ambiente, dialogó con Secretos Verdaderos y dejó fuertes revelaciones.

El programa mostró imágenes exclusivas que exhiben que el participante de Gran Hermano trabajó como stripper en la noche de Gualeguaychú, Entre Ríos, mucho antes de ingresar al reality.

Según detallaron en el ciclo televisivo, Zunino realizaba shows nocturnos en reconocidos espacios de entretenimiento de la ciudad, experiencia que sumó un nuevo capítulo a su historia personal dentro del juego.

Franco Zunino de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

FRANCO ZUNINO FUE STRIPPER EN GUALEGUAYCHÚ

Osky brindó detalles al respecto: “Nos conocimos, lo invité. Fue un chico amoroso. Grababa TikToks, era ingenioso, ocurrente y muy bonito. Muy bonito. El principito le decía yo. Noté que era un chico que quería trascender en lo que hiciera y conseguir lo que está consiguiendo”.

En el programa, Osky explicó la relevancia del espacio donde Franco bailaba: “Ha sido visitado por celebridades, famosos, conocidos, deportistas, periodistas. Tiene una historia de 33 años. El lugar es icónico, estamos felices de pertenecer a este lugar”.