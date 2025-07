En pleno escándalo por la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, quien saltó a escena ahora es Mercedes Funes.

La actriz publicó una foto que generó repercusiones por el gesto en su rostro.

Funes subió a sus historias de Instagram una selfie en el gimnasio, entrenando en el feriado del 9 de julio. El periodista Guille Barrios la replicó en su cuenta de X y escribió: “La cara lo dice todo!!!”.

Fue entonces cuando los usuarios de esa red social especularon con cierto “disfrute”, basándose en la comunicación gestual del rostro de Mercedes.

Mercedes Funes subió una foto en pleno escándalo de Nico Vázquez con Gime Accardi | Créditos: Instagram @memefunes

“¿No soltó después de 18 años?”, escribió una usuaria y fue acompañada por otras tantas, mientras que una tuitera se plantó en la vereda de enfrente: “¡Pobre Mercedes! Nada que ver que asocien una foto suya sonriendo a esto que está pasando. Ella sufrió y salió adelante, mencionar esto es revictimizarla y no da”.

LA FRASE DE NICO VÁZQUEZ A GIME ACCARDI ANTES DE SEPARARSE

Tras la separación, crecieron los rumores sobre un supuesto vínculo amoroso entre Nico Vázquez y Dai Fernández, su compañera en Rocky, el musical.

Ximena Capristo reveló en SQP que “ella habría ‘flasheado’ con Nico cuando vino a hacer el reemplazo de Julieta Nahir Calvo en Tootsie”.

A ello agregó: “En ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual. Toda esta información llegó de adentro, y me dicen que Nico la encaró a Gimena y le dijo que no era una calentura y que no la quería lastimar”.

No solo eso, sino que Capristo cerró: “Le dijo que se enamoró de otra persona. Que se habría enamorado de otra persona, porque yo les creo a los dos. Yo les creo que asumieron que necesitaban tiempo y que por eso se separaron”.