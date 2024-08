Ca7riel & Paco Amoroso dieron un recital en el Movistar Arena el último viernes por la noche y sorprendieron a su público con la participación especial de Wanda Nara y Lali Espósito.

La conductora de Bake Off Famosos apareció en el show en el que la dupla presentó su último disco, Baño María, juntos cantaron su hit Bad Bitch y, para explotar la euforia del momento, chaparon en vivo.

Desde sus redes sociales, la ex de Mauro Icardi había adelantado algo con unas fotos junto a los artistas, publicación en la que escrbió: “No me importa nada, soy Wanda Nara”.

Wanda Nara con Ca7riel & Paco Amoroso (Foto: captura de Instagram).

LA FLAMANTE APARICIÓN DE LALI ESPÓSITO EN EL SHOW DE CA7RIEL & PACO AMOROSO

Como Wanda Nara, Lali Espósito sorprendió a todos los presentes en el estadio con un show impactante junto a Ca7riel & Paco Amoroso fiel a su estilo, con toda la puesta en escena.

La cantante argentina apareció en el escenario con un impactante look, bailó, cantó para todos el público y luego se viralizó en redes sociales la foto junto a la autora de O Bicho Vai Pegar.

Lali Espósito y Wanda Nara (Foto: redes sociales).

