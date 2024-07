Lali Espósito cumplió su promesa y visitó a su amiga, Moria Casán, a su programa de streaming, Nave Nodriza 8.7, ciclo en el que habló sin filtro de su noviazgo con Pedro Rosemblat.

“Yo soy cancherita, pero cuando entró ese metro noventa al establecimiento donde estábamos, me sentí nerviosa. Me impactó su porte y no le hablé como por cuatro horas”, admitió.

Lali le habló a Moria sobre su intimidad con Pedro.

Acto seguido, Lali reveló que con Pedro son muy fogosos, haciendo hincapié en que ambos son “intensos, jóvenes y valientes”.

CADA CUÁNTO LALI ESPÓSITO TIENE SEXO CON PEDRO ROSEMBLAT

“¿Frecuencia sexual con Pedrito?”, le preguntó Moria Casán.

“Intenso. Está viendo a mi mamá, Moria. Diario casi. Somos gente intensa. Jóvenes y valientes”, sentenció, enamorada.