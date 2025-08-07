Vero Lozano volvió más picante que nunca de sus vacaciones. La conductora de Cortá por Lozano desmintió una información de Marina Calabró, esta última se ofendió y el crece entre ellas subió de tono.
Primero, Marina contó en Lape Club Social que Graciela Alfano había sido bajada del programa de Vero por pedido de Susana Giménez.
Lozano lo negó con contundencia y las chicanas entre las conductoras se tornaron cada vez más filosas. Al punto de que Vero recordó en nota con LAM la filtración de fotos de Calabró desnuda, en 2015.
VERO LOZANO, PICANTE CON MARINA CALABRÓ
-Marina Calabró dice que se siente como una mentirosa, estúpida y tarada. Después de lo que dijiste vos, de que desmintieras su información.
-No puedo hacer nada con lo que ella sienta, me apena. No es una cuestión que yo pueda resolver cómo se sienta ella u otra persona. ¡Yo no puedo manejar los sentimientos de Marina Calabró! (risa)
-Hablemos de Alfano...
-Alfano me tiene la conch... al plato. Cuando uno quiere instalar algo, y bueno... Si ella quiere creer que la bajó Susana del programa, la bajó Susana. No la vamos a contradecir.
-Y Marina que tenía esa data, que habló con Alfano, que le dijo que la bajaron...
-Marina tiene que confiar en su fuente. Quizás confió en alguien que no le dijo la verdad.
-Alfano te tiene la conch... al plato, ¿y Marina Calabró?
-A Marina la vimos en conch... hace mucho tiempo.
-No le va a gustar esto que acabás de decir.
-Y bueno, es la verdad. Está muy linda, Marina. Es muy linda mujer. Que las filtraran (a las fotos) está mal. Una vez a mí también me difamaron. No se vio mi nena. Pero ¿se acuerdan de Camus hacker? Era una foto mía en bombacha. Pero la nena estaba protegida... No tengo nada en contra de Marina, me parece una excelente profesional, trabaja muy bien...
-Pero te chicaneó un poquito. Dijo que “Vero le siga mandando saluditos a (Nicolás) Wiñazki).
-Eso quedó viejo. Que no se meta en problemas que no son de ella, en tal caso.
