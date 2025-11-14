Homo Argentum no solo rompió récords en la taquilla argentina, sino que se transformó en un verdadero fenómeno social.

Ahora, la película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella ya tiene fecha confirmada para su desembarco en streaming: estará disponible en exclusiva en Disney+ a partir del 16 de enero de 2026.

Foto: prensa Disney+ Homo Argentum

Un éxito arrollador en los cines y ovación internacional

Desde su estreno, Homo Argentum logró una convocatoria masiva en las salas del país, superando los casi 2 millones de espectadores.

El furor fue tal que la película sigue proyectándose en los cines argentinos, permitiendo que el público la disfrute en pantalla grande antes de su llegada a la plataforma.

Pero el impacto no se limitó a la Argentina: el film también se exhibió en cines de Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador y Paraguay, y tuvo su paso por el Festival Internacional de Cine de Roma. Allí, la producción recibió una ovación de pie durante varios minutos y el público italiano demostró una empatía contundente con la historia.

Guillermo Francella (Foto: Movilpress)

Una propuesta que invita a pensar y emociona

Con una estructura narrativa que interpela al espectador y una mirada crítica sobre la sociedad, Homo Argentum trasciende lo local y se convierte en una propuesta sin fronteras. La película, producida por Pampa Films, invita a pensar, debatir y emocionarse, y pone al cine argentino en el centro de la conversación en toda la región.

Guillermo Francella y Adrián Suar (Foto: Movilpress)

Cuándo y dónde ver Homo Argentum en streaming

El estreno en Disney+ será el 16 de enero de 2026 y estará disponible en América Latina dentro de la sección de Hulu, la nueva marca de entretenimiento general de la plataforma.

Los controles parentales de Disney+ aseguran que la experiencia sea adecuada para toda la familia, permitiendo crear perfiles protegidos y establecer límites de acceso según la clasificación del contenido.

Disney+ en América Latina: todo el entretenimiento en un solo lugar

En la región, Disney+ ofrece una propuesta de streaming para todas las edades, con películas, series, eventos en vivo y contenidos exclusivos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Hulu.

Además de largometrajes y series originales, la plataforma transmite eventos culturales y deportivos de la mano de ESPN, la marca líder en deportes.

Homo Argentum llega para seguir haciendo historia, ahora también en el streaming.