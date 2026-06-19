Baby Etchecopar salió al cruce de Luca Martín este jueves después de que el joven panelista de Bendita lo apuntara con una fuerte frase en el programa de El Nueve. El conductor no esquivó el tema y disparó sin filtros contra el hijo de Matías Martín, cuestionando tanto su lugar en la televisión como su historia personal.

“Sé que un par de veces faltó el respeto y creo que hay que tomarlo como de quien viene, porque es un chico que no está a la altura de estar sentado en un programa de televisión“, lanzó Etchecopar en un video que circuló en las redes. Y remató: “El problema es de quien lo contrata. No será por talento. Calculo que será aportación de apellido”.

BABY ETCHECOPAR APUNTÓ CONTRA LA HISTORIA PERSONAL DE LUCA MARTÍN

El conductor también fue más allá de lo profesional y apuntó directamente a la vida privada del joven. “La verdad es intrascendente pero, a veces uno pone en espejo lo que le ha pasado. A lo mejor o tuvo muchos padres o no tuvo ninguno y habla por él“, señaló, en una clara referencia a los dichos de Luca sobre la infancia de los “fachos”.

"O tuvo muchos padres o no tuvo ninguno y habla por él". "Hay que tener cuidado a quien se saca el aire, a quien se sienta en un panel porque en el afán de trascender y ser gracioso quedan como así. No voy a decir la palabra exactamente para no herir, pero a veces dan lástima". Crédito Captura Net TV

Etchecopar aprovechó para diferenciarse: “Yo tuve un padre que fue un gran tipo, muy honesto, muy decente, idealista y que nunca catalogó a nadie de nada”. Y cerró con una advertencia general: “Hay que tener cuidado a quién se le da el aire, a quién se sienta en un panel, porque en el afán de trascender y ser gracioso quedan… no voy a decir la palabra para no herir, pero a veces dan lástima. Mucha lástima”.

QUÉ DIJO LUCA MARTÍN QUE DESATÓ EL CRUCE CON BABY ETCHECOPAR

El episodio tuvo su origen cuando Baby Etchecopar confesó en televisión que detesta el fútbol, vinculando ese rechazo a un episodio con su padre. Luca Martín, panelista de Bendita, no dejó pasar la oportunidad y reaccionó con ironía: “Esto confirma la teoría de que a la mayoría de estos fachos lo que les faltó en su infancia es que los abrace su papá”, escribió en sus redes sociales.

"Esto confirma la teoría que la mayoría de estos fachos lo que le faltó en su infancia es que lo abracen sus papas?". Crédito - Captura Bendita

La frase generó repercusión inmediata y llegó a oídos del propio Etchecopar, quien decidió responder públicamente. El cruce quedó instalado como uno de los temas del día en el ambiente televisivo y en las redes, donde los usuarios tomaron partido por uno y otro lado.