Gustavo Conti homenajeó a Silvina Luna en lo que hubiera sido el cumpleaños número 46 de la modelo. El actor publicó una foto junto a ella con una frase que resumió todo el cariño que les quedó a quienes la conocieron de cerca: “Feliz cumple, gordita de mi corazón”.

Además de la imagen, sumó una serie de videos con los mejores momentos compartidos, una recopilación que emocionó a sus seguidores.

La fecha tuvo un peso doble para Conti: la celebración del Día del Padre se cruzó con el aniversario del nacimiento de su amiga.

EL RECUERDO MÁS PERSONAL DE GUSTAVO CONTI PARA SILVINA LUNA