Celeste Cid supo construir, con el paso de los años, una conexión genuina con el público que trasciende la actuación. Dueña de un carisma arrollador y un talento indiscutido, se consolidó como una de las actrices más queridas de la Argentina, con una carrera que comenzó desde muy joven y que hoy la ubica también como referente de moda e influencer.

En Instagram, donde reúne a millones de seguidores, Celeste Cid marca tendencia con cada publicación. Sus looks son esperados, analizados y replicados: combina las vanguardias del momento con una impronta personal que la distingue. No le teme a los riesgos estilísticos y se anima a propuestas originales que siempre encuentran equilibrio entre elegancia y audacia.

Cada outfit lleva su sello. La actriz sabe qué prendas elegir para potenciar su figura, cómo jugar con las texturas y los colores y de qué manera transformar una producción fotográfica en una verdadera declaración de estilo. Por eso, los diseñadores más importantes del país la eligen una y otra vez como musa.

Vestido verde con lunares: Celeste Cid revive el estilo retro de los 60. Crédito: Instagram

LOS LUNARES, LA TENDENCIA A LA QUE SE SUMA CELESTE CID

En las últimas horas, Celeste Cid volvió a causar sensación al compartir una producción de fotos con un vestido vintage inspirado en los años 60, sumándose a una de las tendencias estrella del verano: los lunares. Eligió un vestido verde con lunares blancos, de escote rectangular y mega ajustado al cuerpo, que realzó su silueta de manera impecable.

Para completar el look, optó por el cabello recogido con flequillo y sumó un mini sobre en tono verde, logrando una estética armónica y sofisticada. La publicación no tardó en explotar de likes y comentarios, con mensajes que destacaron su elegancia, frescura y capacidad para reinventarse.

Dueña de un estilo inconfundible, Celeste Cid demuestra una vez más que las tendencias de la moda nunca escapan a su radar. Con cada aparición, confirma su lugar como ícono fashionista, capaz de mezclar épocas, estilos y texturas sin perder identidad ni impacto visual.