Andrés Calamaro volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria: luego de agotar cuatro funciones consecutivas en el Movistar Arena en el marco de su gira “Como Cantor”, el artista confirmó una nueva fecha para el próximo 20 de octubre en Buenos Aires debido a la alta demanda del público.

Las funciones realizadas el 26 y 27 de mayo, y el 3 y 8 de junio, se agotaron por completo y consolidaron uno de los momentos más fuertes de la carrera reciente del músico.

Con esta nueva presentación, Calamaro suma siete Movistar Arena agotados en pocos meses, contando también las tres fechas sold out realizadas durante 2025.

Nueva fecha de Andrés Calamaro en el Movistar Arena: cuándo salen las entradas

La nueva función será el 20 de octubre en el Movistar Arena.

Fechas confirmadas

26 de mayo — ¡Agotado!

27 de mayo — ¡Agotado!

3 de junio — ¡Agotado!

8 de junio — ¡Agotado!

20 de octubre — Nueva fecha

La preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa comenzará el miércoles 10 de junio a las 16 horas, con el beneficio de 6 cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el jueves 11 de junio a las 16 horas, con todos los medios de pago y también con 6 cuotas sin interés para tarjetas Banco Macro Visa.

Las entradas estarán disponibles a través de Movistar Arena.

Andrés Calamaro cerró una serie histórica de conciertos en Buenos Aires

La última noche de esta serie de shows agotados tuvo invitados especiales y momentos memorables. Durante el concierto participaron Pablo Lescano y Facundo Soto, además de un homenaje en vivo a Indio Solari, que emocionó a los fanáticos presentes.