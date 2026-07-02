Las milanesas favoritas de Lionel Messi: así es la receta que le prepara su mamá Celia.

A pesar de haber probado la gastronomía de algunos de los mejores restaurantes del mundo, Lionel Messi siempre vuelve a los sabores de su infancia. Cada vez que le preguntan por su plato favorito, el capitán de la Selección Argentina responde lo mismo: las milanesas que prepara su mamá, Celia Cuccittini.

El propio Messi confesó en más de una oportunidad que el secreto de estas milanesas no está solamente en la carne o en el queso, sino en ese sabor casero imposible de replicar. “He probado muchísimas muy buenas, pero estas son especiales porque son las de mi casa”, contó en una entrevista con el diario Olé.

La receta se hizo conocida gracias a un video compartido por Tomás Messi, sobrino y ahijado de Leo, quien mostró el paso a paso de la preparación. Aunque se trata de una clásica milanesa napolitana, tiene algunos detalles que la convierten en un plato único: se cocina al horno, lleva un tuco muy condimentado y se acompaña con un cremoso arroz blanco.

Comensales 4 Ingredientes Para las milanesas Un kg de nalga de ternera.

kg de nalga de ternera. Sal, a gusto.

3 huevos.

huevos. 2 dientes de ajo picados.

dientes de ajo picados. Perejil picado, a gusto.

Pan rallado, cantidad necesaria.

Un chorrito de aceite. Para la salsa 500 ml puré de tomate o tomates triturados.

ml puré de tomate o tomates triturados. Una cebolla grande cortada en tiras.

cebolla grande cortada en tiras. Orégano, a gusto.

Sal y pimienta. Para terminar 200 gramos de queso en fetas.

gramos de queso en fetas. Arroz blanco cocido.

Manteca y queso rallado para el acompañamiento.

Procedimiento

Retirar el exceso de grasa de las milanesas y cortar la nalga en bifes apenas más gruesos de lo habitual. Uno de los secretos de Celia es no golpear la carne con la maza para conservar su jugosidad. Salar las milanesas y colocarlas en una mezcla de huevos batidos con ajo y perejil. Dejar reposar durante algunos minutos para que la carne absorba los sabores. Pasar cada pieza por pan rallado y presionar ligeramente para que el rebozado quede bien adherido. Colocar las milanesas en una fuente para horno apenas aceitada y cocinar durante unos minutos de cada lado, hasta que comiencen a dorarse. Mientras tanto, preparar la salsa. Sofreír la cebolla cortada en tiras y agregar el puré de tomate. Condimentar con sal, pimienta y orégano, y cocinar hasta obtener un tuco espeso y bien aromático. generosa cantidad de salsa y colocar encima las fetas de Dar vuelta las milanesas, cubrirlas con unay colocar encima las fetas de queso Llevar nuevamente al horno durante algunos minutos, solo hasta que el queso se derrita y se funda con la salsa. Para la guarnición, cocinar el arroz blanco y mezclarlo con un poco de manteca y queso rallado para lograr una textura más cremosa. Servir las milanesas napolitanas recién salidas del horno junto al arroz y disfrutar del plato que, según el propio Lionel Messi, sigue siendo su favorito en cualquier parte del mundo.

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