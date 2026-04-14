Luego de la separación que generó discordia en el mundo del espectáculo, Facundo Arana y María Susini se mostraron juntos.

No es la primera vez que se los ve en el mismo lugar y en el mismo momento luego de la ruptura.

Sin embargo, en esta oportunidad el actor Facundo Arana y la modelo María Susini dieron un guiño más.

Se habrían reconciliado Facundo Arana y María Susini: la foto que lo confirmaría | Créditos: Instagram @gossipeame. Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

FACUNDO ARANA Y MARÍA SUSINI: ¿RECONCILIADOS?

Pochi de Gossipeame publicó una foto de ambos a punto de subirse a una camioneta y reveló detalles del encuentro.

Se habrían reconciliado Facundo Arana y María Susini: la foto que lo confirmaría | Créditos: Instagram @gossipeame

“Estuvieron tomando un cafecito en Nordelta, meta charla muy sonrientes. ¿Hay reconciliación confirmada?”, escribió.