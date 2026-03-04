Gabriela Sari atraviesa un gran momento profesional y personal. En una entrevista en vivo en el programa MShow, la actriz dialogó con Gabriela Sobrado sobre el presente de su espectáculo en Mar del Plata, los planes para este año y también respondió a los rumores que circularon recientemente sobre su vida sentimental.

Durante la charla, Sari se mostró entusiasmada con la repercusión de la obra que actualmente presenta en la ciudad balnearia y adelantó que el proyecto continuará durante 2026 con nuevas funciones y una posible gira.

Rulo fue a ver a Gabriela Sari al teatro (Foto: Movilpress).

Gabriela Sari (Foto: Movilpress)

“Seguramente vamos a volver a Buenos Aires y vamos a hacer una pequeña gira”, explicó la actriz. Según contó, existe un fuerte interés del público de distintas provincias para que el espectáculo llegue a otros escenarios del país.

“También sentimos esas ganas de estar en las provincias, porque nos escriben y nos preguntan por qué no vamos a Mendoza o Córdoba”, agregó. En ese sentido, adelantó que el equipo está evaluando la posibilidad de llevar la obra a diferentes ciudades.

EL PRESENTE PROFESIONAL DE GABRIELA SARI

Además de su presente teatral, Sari habló sobre lo que viene en su carrera durante este año. Si bien por ahora su principal foco está puesto en el escenario, no descartó nuevos proyectos.

“Por el momento tengo la obra y después vamos a ver qué sale. Siempre hay algunas cositas que a veces se terminan concretando”, señaló.

QUÉ DIJO GABRIELA SARI DEL RUMOR DE ROMANCE CON FACUNDO ARANA

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Gabriela Sobrado le preguntó por su situación sentimental, luego de que en las últimas semanas circularan rumores que la vinculaban con una persona de su entorno.

Lejos de esquivar el tema, la actriz decidió aclarar la situación y reflexionar sobre cómo se interpretan ciertos vínculos.

“Yo siempre trato de hablar y aclarar. No me gusta guardar silencio”, afirmó. Y explicó que el vínculo por el que fue relacionada sentimentalmente corresponde en realidad a una amistad muy cercana.

“Cuando se me vinculó con un amigo, aclaré que nada que ver, que era como mi hermano”, contó.

Facundo Arana habló de los rumores con Gabriela Sari y de su relación con María Susini (Foto: captura de América).

Gabriela Sari abrazada a Facundo Arana.

Facundo Arana y la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman (Foto: Instagram/@gabrielasari).

En ese contexto, Sari también expresó su sorpresa por cómo se interpretan algunas expresiones de afecto.

“Me llama la atención que hoy se sorprendan de que uno pueda decirle ‘te quiero’ o ‘te amo’ a un amigo. Amo a mis amigas, amo a mis amigos. No lo caratulo en base al sexo”, sostuvo.

Con un presente laboral activo y nuevos proyectos en el horizonte, la actriz se mostró agradecida por el momento que atraviesa y enfocada en disfrutarlo.

“Estoy muy bien”, aseguró, mientras continúa apostando al teatro y a nuevos desafíos profesionales.