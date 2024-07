Socios del Espectáculo presentó la nota que le hizo Matías Vázquez a Patricia, la mamá de la hija extramatrimonial de Carlos Mac Allister, el padre del futbolista de la Selección, Alexis, donde contó que recibió amenazas.

“Carlos Javier Mac Allister es un abusador de poder de todo tipo, me dijo que me iba a hacer NN”, lanzó sin filtros la mujer sobre el papá del campeón del mundo.

“¿Que te iba a hacer desaparecer? ¿Es capaz de hacer algo contra tu vida?”, repreguntó el periodista.

Patricia habló con Socios del Espectáculo.

“Claro, NN, desaparecer, cuando yo estaba embarazada. Estoy segura que puede hacerme algo, ya no confío más en èl”, respondió ella.

El comunicador insistió: “¿Te pidió que abortaras?”. “Sí, me quiso hacer cosas para que aborte. Quiero que pague por todo lo que me hizo”, contestó ella.

PATRICIA CONTÓ CÓMO FUE LA INFANCIA DE SU HIJA CON CARLOS MAC ALLISTER

En el ida y vuelta con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Patricia, la mamá de Abril, la hija extramatrimonial de Carlos Mac Allister, contó cómo fue la dura infancia de la niña lejos de su padre.

“Abril, la hija que tuviste con Carlos Mac Allister ¿tuvo el apoyo de su papá?”, le preguntó Matías Vázquez y ella contestó: “No, para nada, yo la crie sola a mi hija durante 25 años”.

“Ella no me habla porque no le gusta esto, es más, me mandó una carta documento para que no la nombre. Ella tendría que ponerse en mi lugar por todo lo que yo pasé cuando ella era chiquita”, cerró Patricia.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Si sufris violencia de género llamá al 144, las 24 horas, los 365 días del año.