Martita y Felipe Fort cumplieron 22 años y lo celebraron el último viernes en un reconocido boliche de Costanera rodeados de famosos. Desde Ciudad te mostramos las fotos de quiénes dijeron presente en el festejo de los hijos del recordado Ricardo Fort.
Rocío Marengo, quien recientemente fue mamá de Isidro, asistió al evento junto a Eduardo Fort. Otros de los que no quisieron perderse este festejo fueron Christian Sancho y Celeste Muriega y los ex Gran Hermano Bautista Mascia y Denise Gonzáles.
Martín Cirio, Rulo, Grego Rossello, Martín Salwe y los cronistas de Puro Show Walter Leiva y Nacho Rivarola también posaron para nuestras cámaras en una noche total black a puro glamour.
LOS LOOKS DE MARTITA Y FELIPE FORT PARA SU FESTEJO DE CUMPLEAÑOS
Para su festejo de cumpleaños, Martita Fort apostó por un look nocturno y audaz. Llevó un mini vestido negro bordado con brillos y transparencias estratégicas que resaltaban su silueta, con escote halter y efecto lencero. Completó el outfit con botas negras de caña media y un beauty look glam: maquillaje en tonos rosados con acabado luminoso y el pelo recogido tirante, dejando ver sus tatuajes y aportando una impronta sensual y moderna.
Por su parte, Felipe Fort eligió un estilismo canchero y sofisticado. Se mostró con blazer negro con monograma, sin camisa y con el pecho al descubierto, sumando un collar con cruz que reforzó el aire rockero del conjunto. Lo combinó con pantalón oscuro de corte recto y zapatos clásicos, además de gafas de sol de cristales verdes que le dieron un toque excéntrico y fashionista a la noche.
LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE MARTITA Y FELIPE FORT
Fotos: Movilpress.