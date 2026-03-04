Mernuel y Felipe Fort se saludaron en el backstage, antes de salir a desfilar juntos por primera vez, en el marco de una nueva edición de Bafweek.

Manuel Merlo (Mernuel) es un creador de contenido y streamer argentino. Publica de forma diaria en los streams en YouTube donde supera los 1,3 millones de suscriptores.

Mernuel y Felipe Fort en el backstage del Bafweek.

Tuvo su paso por la TV abierta cuando fue invitado por “La Reini” Sofía Gonet a acompañarlo en MasterChef Celebrity.

Felipe Fort homenajeó a su padre

Felipe Fort y la campera con la que recordó a Ricardo Fort.

Con una campera con la cara de Ricardo Fort, así llegó Felipe al desfile por los 15 años de Bullbenny.