Mernuel y Felipe Fort se saludaron en el backstage, antes de salir a desfilar juntos por primera vez, en el marco de una nueva edición de Bafweek.
Manuel Merlo (Mernuel) es un creador de contenido y streamer argentino. Publica de forma diaria en los streams en YouTube donde supera los 1,3 millones de suscriptores.
Mernuel y Felipe Fort en el backstage del Bafweek.
Tuvo su paso por la TV abierta cuando fue invitado por “La Reini” Sofía Gonet a acompañarlo en MasterChef Celebrity.
Felipe Fort homenajeó a su padre
Felipe Fort y la campera con la que recordó a Ricardo Fort.
Con una campera con la cara de Ricardo Fort, así llegó Felipe al desfile por los 15 años de Bullbenny.