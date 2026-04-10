Las mollejas son unas de las achuras preferidas de los argentinos, tanto en parrilla como en sartén, pero muchas veces generan dudas a la hora de prepararlas en casa. En ese contexto, Maru Botana comparte un método simple que permite lograr mollejas tiernas por dentro, doradas por fuera y con un sabor profundo usando pocos ingredientes.

Uno de los secretos principales es hervirlas previamente en leche con hierbas como romero o laurel durante unos minutos. Ese paso facilita retirar la membrana externa y mejora notablemente la textura final antes de llevarlas a la sartén.

Maru Botana, una de las mejores chef de Argentina. Foto: Instagram

Otro truco clave es pasarlas por fécula antes de dorarlas: esto ayuda a formar una superficie crocante y permite que, al sumar el vino oporto, se genere una salsa semidulce con cuerpo, muy sabrosa y fácil de lograr sin técnicas complejas.

Durante la preparación, la propia Maru Botana resume el efecto del vino con una frase que sintetiza el espíritu del plato: “Ese dulzor que le va a dar a la molleja… se empieza a armar como un demi-glace”. Ese detalle transforma una receta simple en una propuesta ideal para un almuerzo especial o una comida distinta de fin de semana.

Ingredientes

1 Litro De Leche

Mollejas

1 Taza De Oporto

1 Cucharada De Manteca

5 Cucharadas De Maicena

3 Papas (Para Papas Pay)

½ Espinaca

¼ Apio En Hojas

⅓ Rúcula

¼ Brotes

Vinagreta Cantidad Necesaria

Procedimiento

Cortar las papas con mandolina y freírlas hasta que estén doradas. Retirar y reservar. Hervir las mollejas en leche con hierbas (romero, laurel u otras a gusto) durante 15 a 20 minutos. Retirar la piel de las mollejas y cortarlas en rodajas. Pasarlas por maicena para favorecer el dorado. Dorarlas en sartén con oliva y manteca hasta que estén crocantes de ambos lados. Desglasar con oporto y salpimentar. Preparar un colchón de hojas verdes con vinagreta. Incorporar las papas pay crocantes y colocar encima las mollejas doradas con su salsa.

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