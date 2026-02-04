El alfajor de maicena es uno de los íconos más queridos de la pastelería argentina y, en esta versión gigante, conserva todo lo que lo hace irresistible: tapas suaves, delicadas y un relleno generoso de dulce de leche. La diferencia está en el tamaño, que transforma una receta tradicional en un postre protagonista.

Esta propuesta XXL es simple de hacer si se respetan bien los pasos y los tiempos de frío. La clave está en trabajar la masa sin amasarla de más, estirarla bien fina y lograr una cocción justa para que quede tierna y no se quiebre. El resultado es un alfajor enorme, rendidor y perfecto para cortar en rodajas.

Ingredientes para los alfajores de maicena XXL

150 g de manteca.

200 g de azúcar impalpable.

8 yemas.

Ralladura de un limón.

400 g de maicena.

100 g de harina 0000.

Una cda de esencia de vainilla

10 g de polvo de hornear.

Un k de dulce de leche repostero (aproximadamente).

Coco rallado, c/n.

Se debe batir bien la masa antes de armar el alfajor de maicena gigante. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Blanquear la manteca pomada con el azúcar impalpable hasta lograr una mezcla cremosa. Incorporar la ralladura de limón y añadir las yemas de a una, mezclando bien. Tamizar la maicena, la harina y el polvo de hornear, e integrarlos a la mezcla con la mano, sin amasar. Llevar la masa a la heladera durante una hora para que tome firmeza. Estirar la masa bien fina, de aproximadamente un milímetro, y cortar círculos grandes. En este caso, se arma un alfajor triple. Cocinar las tapas en horno precalentado a 180° durante 12 minutos, sin que se doren. Dejar enfriar por completo, rellenar con abundante dulce de leche repostero y pasar los bordes por coco rallado.

