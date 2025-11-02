El alfajor de coco y dulce de leche combina una base suave y húmeda con un relleno generoso. Es un clásico irresistible, ideal para la mesa dulce o la merienda con mate. Lo mejor es que se trata de una receta casera que se resuelve de manera sorprendentemente sencilla.

El secreto para que estos alfajores queden perfectos reside en la sencillez de su masa. Con solo cinco ingredientes y pocos pasos, se logra una base tierna de coco rallado con un toque de ralladura de limón. Solo queda rellenar y disfrutar.

Ingredientes para alfajores de coco con dulce de leche

50 g de manteca.

Un huevo.

30 g de azúcar.

80 g de coco rallado.

25 g de harina.

Ralladura de 1/2 limón.

500 g de dulce de leche repostero.

Baño de chocolate para decorar.

Procedimiento

Derretir la manteca y reservar. Integrar con un tenedor todos los ingredientes. Fraccionar 8 bolitas de 25 g cada una. Aplastar con la palma de la mano para darle forma redonda (diámetro de 6 cm). Colocar en una placa enmantecada y enharinada. Hornear durante 15 minutos a 180°. Dejar enfriar y rellenar con dulce de leche Decorar con hilos de chocolate derretido.

