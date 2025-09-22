Los alfajores de maicena al estilo Doña Petrona condensan décadas de tradición en cada bocado: masa suave y quebradiza elaborada con un toque de ralladura de limón que le da un aroma único. El horneado moderado permite que las tapas se doren pero mantengan su ternura.

El relleno con dulce de leche repostero aporta la cuota dulce que corona la combinación, mientras que los bordes se embadurnan en coco rallado para ese acabado visual y sabor final que muchos recuerdan de la infancia.

Ingredientes para alfajores de maicena

300 g de fécula de maíz.

200 g de harina.

½ cdta de bicarbonato.

2 cdtas de polvo de hornear.

250 g de manteca.

150 g de azúcar.

3 yemas.

Una cda de coñac.

Ralladura de limón.

Una cdta de esencia de vainilla.

Dulce de leche.

Coco rallado.

Doña Petrona es el gran clásico de la cocina nacional.

Procedimiento

Mezclar 300 g de fécula de maíz con 200 g de harina, ½ cdta de bicarbonato y 2 cdtas de polvo de hornear. En otro bowl, batir 250 g de manteca con 150 g de azúcar. Agregar 3 yemas de a una, una cda de coñac y, de a poco, la mezcla de harinas. Agregar ralladura de limón y una cdta de esencia de vainilla. Mezclar bien hasta que se forme una masa, estirarla sobre una superficie plana enharinada y cortar las tapitas. Cocinarlas en horno moderado sobre placas enmantecadas hasta que se doren apenas. Una vez frías, unirlas con dulce de leche , untarlas alrededor y espolvorear con coco rallado.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/