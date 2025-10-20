El alfajor es la golosina nacional por excelencia que siempre busca innovar. En los últimos años, un sabor se ha vuelto la gran tendencia: el pistacho. Este fruto seco transforma el clásico alfajor en un postre premium que se volvió furor.

Cami Homs compartió el paso a paso de su versión de los alfajores de pistacho que respeta la textura de la masa pero le da el toque distintivo del fruto seco. El secreto de esta preparación no está solo en integrar el fruto seco a las tapas, sino también en el rellen.

Ingredientes para alfajores de pistacho

Para la masa de nuez

500 g de harina 0000.

Una cdta de cacao en polvo (sólo para los de nuez).

250 g de manteca.

200 g de azúcar.

Una cdta de esencia de vainilla.

2 huevos.

200 g de nueces.

Para el relleno de nuez

Un k de dulce de leche.

Para la masa de pistacho

500 g de harina 0000.

250 g de manteca.

200 g de azúcar.

Una cdta de esencia de vainilla.

2 huevos.

200 g de pistacho.

Para el relleno de pistacho

200 g de chocolate blanco.

100 g de crema de leche.

100 g pistacho picado.

La receta de Cami Homs para hacer alfajores de nuez y pistacho. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para la masa, hacer un arenado con la harina, el cacao (solo para los de nuez), la manteca y el pistacho Agregar el azúcar con los huevos y la esencia. Formar una masa, envolver con papel film y llevar a heladera por 30 minutos. Estirar la masa y hacer las tapitas con un cortante. Hornearlas a 170° durante 20/25 minutos. Para la ganache, llevar a hervor la crema de leche en una cacerola. Una vez que llegó a este punto, incorporar el chocolate en trozos pequeños, derretirlo con la ayuda de una espátula y, por último, agregar los pistachos picados. Esperar a que se enfríe, llevar la preparación a heladera por 60 minutos aproximadamente. Rellenar las tapas con dulce de leche y con ganache de pistacho.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/