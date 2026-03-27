Después de usar el auto con frecuencia, es bastante común que empiecen a aparecer malos olores en el interior. En esos casos, muchas personas recurren a aerosoles o aromatizantes para disimularlos, aunque el efecto suele ser solo momentáneo y desaparece al cabo de unas pocas horas.

Sin embargo, existe un truco simple y económico que ayuda a neutralizar esos aromas de raíz, sin gastar dinero y con un procuto qeu se encuentra en casa: el bicarbonato de sodio. El mal olor en el interior del vehículo suele generarse por humedad acumulada en las alfombras, restos de comida que quedaron entre los asientos o simplemente por el típico aroma a encierro cuando el auto permanece mucho tiempo cerrado. En esos casos, el bicarbonato funciona como un neutralizador natural de estos aromas.

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Este ingrediente, que se consigue fácilmente en cualquier supermercado, tiene la capacidad de absorber olores, ayudar a remover manchas y mejorar el estado de los materiales del habitáculo. Por eso cada vez más personas lo usan como un recurso rápido antes de hacer una limpieza más profunda.

Por qué el bicarbonato funciona tan bien para eliminar olores del auto

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para absorber y neutralizar olores. A diferencia de los perfumes artificiales, que solo los tapan, este compuesto actúa directamente sobre las partículas que generan el mal aroma.

Cada vez más personas usan el truco de tirar bicarbonato de sodio en el auto. Foto: IA

Uno de los motivos por los que funciona tan bien dentro del auto es que ayuda a capturar la humedad. En un espacio cerrado como el habitáculo del vehículo, la humedad suele quedar atrapada en alfombras, tapizados o en el piso, y eso genera olores persistentes.

Además, el bicarbonato tiene un efecto abrasivo suave. Esto significa que puede ayudar a desprender suciedad sin dañar telas ni fibras del interior del auto, algo que sí puede ocurrir con algunos limpiadores químicos más agresivos. En términos simples, su eficacia se explica por tres características principales:

Absorbe olores atrapando las partículas responsables del mal aroma.

Ayuda a despegar suciedad sin dañar los tejidos.

Equilibra el pH, lo que facilita eliminar manchas difíciles.

Cómo usar bicarbonato para eliminar el mal olor del auto

Antes de aplicar bicarbonato dentro del vehículo, lo ideal es hacer una limpieza básica. Aspirar alfombras y asientos ayuda a retirar tierra, restos de comida o polvo acumulado.

El truco del bicarbonato sodio en el auto se aplica en pocos minutos. Foto: IA

Una de las formas más simples de usarlo es espolvorearlo sobre las superficies textiles. Luego se deja actuar durante algunos minutos para que absorba los olores y finalmente se aspira. El método más usado es el siguiente:

Espolvorear bicarbonato sobre alfombras o tapizados.

Dejar actuar entre 15 y 30 minutos.

Aspirar bien para retirar los restos.

También se puede preparar una pasta de limpieza mezclando bicarbonato con un poco de agua. Esa mezcla sirve para trabajar manchas en telas o zonas donde la suciedad está más adherida.

Otra opción muy popular es preparar un pequeño desodorante natural colocando bicarbonato dentro de un frasco o bolsa de tela. Si se le agregan unas gotas de limón o aceite esencial, el aroma resulta más agradable y duradero.