Mercedes Funes protagoniza Por el placer de volver a verla junto a Miguel Ángel Solá, una obra que la tiene de gira por el Gran Buenos Aires y el interior del país, y que en agosto llega a la sala Picasso del Paseo La Plaza.

La actriz está en pareja con el periodista y conductor Cecilio Flematti desde hace nueve años, y no esconde que esa relación transformó su manera de amar. “Cecilio agarró el corazón, lo puso arriba de la mesa y dijo: Mirá, este soy yo”, contó Mercedes en La Nación. “Eso me pareció tan noble, tan valiente. Me enseñó a animarme a apostar a amar así. Con todo.”

Mercedes Funes vive un presente brillante y lleno de emociones profundas Crédito: Santiago Filipuzzi

“Es una de las pocas personas que conocí en mi vida que se tira de cabeza”, describió. Y agregó: “Me hace sentir absolutamente amada y, además, es mi familia. Me respalda, me aconseja, me cuida, me escucha”.

MERCEDES FUNES Y LA MATERNIDAD: “NO ME FALTA NADA”

Sobre la decisión de no ser madre, Funes fue directa y reflexiva. “No me falta nada. No me queda un espacio vacío”, aseguró. Y amplió: “Cecilio me dice que tengo una enorme capacidad de maternar y siempre fue así, a veces en exceso. Materno a mis amigos, a mis hermanos, materné a mis padres”.