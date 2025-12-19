Maru Botana volvió a marcar el pulso de las fiestas y compartió en sus redes sociales una de las recetas más esperadas de cada diciembre: el vitel toné.

Con su estilo cercano y familiar, la cocinera mostró el paso a paso del plato que prepara todos los años en su casa y dejó en claro que no se trata de una versión sofisticada ni rígida, sino de una fórmula heredada, ajustada con pequeños secretos personales que hacen la diferencia en la mesa navideña.

Fiel a su impronta, Maru explicó que el vitel toné es uno de esos platos que se transmiten de generación en generación y que cada familia adapta según sus gustos.

Video: Instagram @marubotanaok

En su caso, la base viene de la receta de su mamá, aunque con el tiempo fue incorporando cambios para lograr una salsa más cremosa y equilibrada, ideal para servir bien fría y con anticipación.

Maru Botana compartió una receta única de vitel toné para lucirse en estas Fiestas

EL VITEL TONÉ DE MARU BOTANA

Ingredientes

Para la salsa vitel (versión Maru):

200 g de atún

4 anchoas

1 taza de mayonesa

2 cucharadas de mostaza

1 cucharada de alcaparras

1/2 taza de crema de leche o queso crema

1/4 taza de jugo de limón

2 yemas de huevo

Preparación

En el video que publicó en Instagram, la pastelera y cocinera comenzó por la preparación de la salsa, el verdadero corazón del plato. Para lograrla, utilizó atún, anchoas, mayonesa, mostaza, alcaparras y yemas de huevo, que procesó hasta integrar por completo.

Luego sumó jugo de limón y un ingrediente clave que genera debate entre los fanáticos del vitel toné: crema de leche o queso crema. Según explicó, en su casa suelen optar por queso crema porque aporta una textura más untuosa, aunque aclaró que la versión clásica lleva crema y que ambas alternativas funcionan muy bien.

Respecto a la carne, Maru recordó que el peceto hervido y cortado en fetas finas sigue siendo la opción tradicional. Sin embargo, propuso una variante para quienes buscan un sabor más profundo: sellar previamente la pieza o cocinarla al horno antes de filetearla. De ese modo, la carne gana intensidad sin perder terneza, y se integra mejor con la salsa.

Uno de los consejos más importantes que dejó fue el tiempo de reposo. Para la cocinera, el vitel toné debe servirse bien frío y, si es posible, preparado con varias horas de anticipación. Eso permite que los sabores se asienten y que la salsa tome mayor cuerpo, logrando ese equilibrio tan buscado entre lo ácido, lo salado y lo cremoso.

Como toque final, recomendó decorar el plato con alcaparras extra y, para quienes lo disfrutan, algunas rodajas finas de limón. Sin excesos ni vueltas innecesarias, el vitel toné de Maru Botana apuesta a lo simple, a los sabores reconocibles y al valor emocional de los platos que acompañan los momentos más importantes.