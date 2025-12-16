Cuando se acerca la mesa de Nochebuena, el vitel toné aparece como un infaltable. Esta vez, en lugar del tradicional peceto, se propone una variante más jugosa y profunda en sabor, pero también más económica que el peceto: roast beef al horno, sellado, cocido en vino tinto y cubierto con puré de ajo asado. El resultado es una base tierna, aromática y con un color increíble.
La salsa también hace su aporte: atún, anchoas, limón, mayonesa y alcaparras procesadas hasta lograr una textura cremosa que acompaña perfecto la carne. El toque final de huevo rallado y perejil fresco termina de armar un plato que se luce en cualquier mesa festiva.
Ingredientes para el vitel toné recargado
Para la carne
- Roast beef
- Puré de un ajo asado
- 1 copa de vino tinto
- 1/2 vaso de caldo de carne
- 1 huevo duro
- Perejil fresco picado
- Alcaparras
- Aceite de oliva
- Pimienta negra
- Sal
Para la salsa
- 300 g de atún en aceite
- 3 filetes de anchoa
- Jugo de limón
- 3 cdas de alcaparras
- Mayonesa
- Aceite de oliva
- Pimienta negra
Procedimiento
Carne
- Bridar el roast beef con hilo para mantener su forma durante la cocción.
- Calentar una sartén con un chorrito de aceite de oliva, salpimentar la carne y sellarla bien de todos sus lados.
- Pasar la carne sellada a una fuente para horno.
- Untar la superficie con el puré de ajo asado.
- Agregar el vino tinto y el caldo de carne en la base de la fuente.
- Tapar con papel aluminio y cocinar a 180° durante aproximadamente 1 hora.
- Retirar del horno y dejar enfriar antes de cortar.
Salsa toné
- En un bowl, mezclar el atún con las anchoas y el jugo de limón.
- Agregar las alcaparras y la mayonesa.
- Condimentar con pimienta negra y sumar un chorrito de aceite de oliva.
- Procesar con mixer hasta lograr una salsa cremosa. Reservar.
Emplatado
- Retirar el hilo del roast beef enfriado y cortar en rodajas finas.
- Disponer las rodajas en una fuente y cubrir con la salsa toné.
- Agregar alcaparras enteras por arriba y rallar huevo duro.
- Terminar con perejil fresco picado.
