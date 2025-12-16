Cuando se acerca la mesa de Nochebuena, el vitel toné aparece como un infaltable. Esta vez, en lugar del tradicional peceto, se propone una variante más jugosa y profunda en sabor, pero también más económica que el peceto: roast beef al horno, sellado, cocido en vino tinto y cubierto con puré de ajo asado. El resultado es una base tierna, aromática y con un color increíble.

La salsa también hace su aporte: atún, anchoas, limón, mayonesa y alcaparras procesadas hasta lograr una textura cremosa que acompaña perfecto la carne. El toque final de huevo rallado y perejil fresco termina de armar un plato que se luce en cualquier mesa festiva.

Ingredientes para el vitel toné recargado

Para la carne

Roast beef

Puré de un ajo asado

1 copa de vino tinto

1/2 vaso de caldo de carne

1 huevo duro

Perejil fresco picado

Alcaparras

Aceite de oliva

Pimienta negra

Sal

Para la salsa

300 g de atún en aceite

3 filetes de anchoa

Jugo de limón

3 cdas de alcaparras

Mayonesa

Aceite de oliva

Pimienta negra

En esta receta de vitel toné se debe atar al roast beef antes de dorarlo. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Carne

Bridar el roast beef con hilo para mantener su forma durante la cocción. Calentar una sartén con un chorrito de aceite de oliva, salpimentar la carne y sellarla bien de todos sus lados. Pasar la carne sellada a una fuente para horno. Untar la superficie con el puré de ajo asado. Agregar el vino tinto y el caldo de carne en la base de la fuente. Tapar con papel aluminio y cocinar a 180° durante aproximadamente 1 hora. Retirar del horno y dejar enfriar antes de cortar.

Salsa toné

En un bowl, mezclar el atún con las anchoas y el jugo de limón. Agregar las alcaparras y la mayonesa. Condimentar con pimienta negra y sumar un chorrito de aceite de oliva. Procesar con mixer hasta lograr una salsa cremosa. Reservar.

Emplatado

Retirar el hilo del roast beef enfriado y cortar en rodajas finas. Disponer las rodajas en una fuente y cubrir con la salsa toné. Agregar alcaparras enteras por arriba y rallar huevo duro. Terminar con perejil fresco picado.

