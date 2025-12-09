Cuando llega diciembre, el vitel toné vuelve a ocupar el centro de la mesa. Es uno de esos platos que todos esperan: fresco, rendidor y perfecto para acompañar cualquier menú festivo. Esta versión mantiene lo mejor de la receta tradicional pero con un procedimiento bien práctico.
Además, la combinación de atún, alcaparras, limón y crema logra una salsa bien equilibrada: ni muy espesa ni muy ácida, con el toque justo para realzar las fetas finitas del peceto. Un clásico que nunca falla y que siempre se festeja.
Ingredientes para el Vitel toné
- 1 peceto mediano
- Sal y pimienta, a gusto
- Aceite de oliva
- 2 cdas de alcaparras
- 3 latas de atún
- 200 g de mayonesa
- 200 cc de crema de leche
- Jugo de 3 limas o limones
- 2 huevos duros
Procedimiento
Para la carne
- Salpimentar el peceto y sellarlo en una sartén bien caliente con aceite de oliva.
- Una vez sellado por todos lados, llevarlo a una placa y cocinar 40 minutos en horno a 180°.
- Retirar, dejar entibiar y envolver en papel aluminio. Enfriar por completo antes de cortar.
Para la salsa
- Picar apenas las alcaparras y ponerlas en un bowl.
- Agregar el atún desmenuzado, la mayonesa, la crema y el jugo de limón o lima. Integrar bien hasta lograr una salsa homogénea.
Armado
- Cortar el peceto frío en fetas finitas.
- En una fuente, colocar primero una base de salsa.
- Acomodar las fetas arriba y terminar con más salsa, los huevos picados y alcaparras enteras.
