Cuando llega diciembre, el vitel toné vuelve a ocupar el centro de la mesa. Es uno de esos platos que todos esperan: fresco, rendidor y perfecto para acompañar cualquier menú festivo. Esta versión mantiene lo mejor de la receta tradicional pero con un procedimiento bien práctico.

Además, la combinación de atún, alcaparras, limón y crema logra una salsa bien equilibrada: ni muy espesa ni muy ácida, con el toque justo para realzar las fetas finitas del peceto. Un clásico que nunca falla y que siempre se festeja.

Ingredientes para el Vitel toné

1 peceto mediano

Sal y pimienta, a gusto

Aceite de oliva

2 cdas de alcaparras

3 latas de atún

200 g de mayonesa

200 cc de crema de leche

Jugo de 3 limas o limones

2 huevos duros

Es fundamental elegir un buen peceto a la hora de hacer un Vitel toné. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para la carne

Salpimentar el peceto y sellarlo en una sartén bien caliente con aceite de oliva. Una vez sellado por todos lados, llevarlo a una placa y cocinar 40 minutos en horno a 180°. Retirar, dejar entibiar y envolver en papel aluminio. Enfriar por completo antes de cortar.

Para la salsa

Picar apenas las alcaparras y ponerlas en un bowl. Agregar el atún desmenuzado, la mayonesa, la crema y el jugo de limón o lima. Integrar bien hasta lograr una salsa homogénea.

Armado

Cortar el peceto frío en fetas finitas. En una fuente, colocar primero una base de salsa. Acomodar las fetas arriba y terminar con más salsa, los huevos picados y alcaparras enteras.

