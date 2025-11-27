El pastel de papas es uno de esos platos que nunca fallan, pero cuando se hace con carne picada a cuchillo y buenos condimentos, el resultado es todavía mejor. En esta receta de Salva la Cocina, el roast beef aporta textura y sabor, mientras que la mezcla de cebolla, morrón, verdeo, quesos y huevo picado convierte al relleno en un guiso bien potente.
El puré casero, con manteca y un toque de nuez moscada, termina de redondear un pastel que sale dorado, gratinado y perfecto para un almuerzo familiar o una cena abundante. Una receta simple, pero de esas que se vuelven favoritas al primer bocado.
Ingredientes para el pastel de papas
- 700 g de carne (corte sugerido: roast beef).
- 2 cebollas picadas en brunoise.
- 200 g de cebollas de verdeo.
- 2 dientes de ajo.
- Un morrón rojo.
- 300 cc de vino tinto.
- Un k de papas.
- Sal, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- Nuez moscada, a gusto.
- 50 g de manteca.
- 200 g de queso rallado.
- 300 g de queso muzzarella.
- 3 huevos picados.
Procedimiento
- Picar la carne a cuchillo, sellar y agregar la cebolla picada y el morrón.
- Condimentar con sal, pimienta y ají molido.
- Una vez que esté listo el relleno, agregar la parte verde de la cebolla de verdeo, el huevo picado y quesos muzzarella y parmesano.
- Para el puré, hervir las papas, añadirle la manteca y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Una vez que estén listas ambas preparaciones, cubrir con una capa de puré de papas y gratinar en el horno.
