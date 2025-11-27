El pastel de papas es uno de esos platos que nunca fallan, pero cuando se hace con carne picada a cuchillo y buenos condimentos, el resultado es todavía mejor. En esta receta de Salva la Cocina, el roast beef aporta textura y sabor, mientras que la mezcla de cebolla, morrón, verdeo, quesos y huevo picado convierte al relleno en un guiso bien potente.

El puré casero, con manteca y un toque de nuez moscada, termina de redondear un pastel que sale dorado, gratinado y perfecto para un almuerzo familiar o una cena abundante. Una receta simple, pero de esas que se vuelven favoritas al primer bocado.

Ingredientes para el pastel de papas

700 g de carne (corte sugerido: roast beef).

2 cebollas picadas en brunoise.

200 g de cebollas de verdeo.

2 dientes de ajo.

Un morrón rojo.

300 cc de vino tinto

Un k de papas.

Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

Nuez moscada, a gusto.

50 g de manteca.

200 g de queso rallado.

300 g de queso muzzarella.

3 huevos picados.

Salva Mazzocchi, el creador de Salva la Cocina y este puré de papas con roast beef. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Picar la carne a cuchillo, sellar y agregar la cebolla picada y el morrón. Condimentar con sal, pimienta y ají molido. Una vez que esté listo el relleno, agregar la parte verde de la cebolla de verdeo, el huevo picado y quesos muzzarella y parmesano. Para el puré , hervir las papas, añadirle la manteca y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Una vez que estén listas ambas preparaciones, cubrir con una capa de puré de papas y gratinar en el horno.

