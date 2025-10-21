Dentro de la cocina española, la estrella indiscutida es la tortilla de papas. Al cortarla en porciones y montarla sobre pan, se convierte en un pincho delicioso y en la receta rápida ideal para sorprender a los amigos o acompañar una cerveza bien fría.
Esta receta agrega un toque de sabor que lo hace el picoteo perfecto. La base es una tostada de baguette (untada con ajo y tomate) y la tortilla se acompaña con láminas de jamón crudo y morrón asado, logrando un equilibrio de texturas y sabores gourmet.
Ingredientes para pincho de tortilla
- 400 g de papas.
- 4 huevos.
- Aceite de oliva.
- Sal, a gusto.
- Pan tipo baguette grande.
- Un diente de ajo.
- Un tomate maduro.
- Jamón crudo.
- Medio morrón asado.
La receta para hacer pincho de tortilla. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Pelar y cortar las papas.
- Freírlas en aceite de oliva bien caliente. Reservar,
- En un bowl, batir los 4 huevos y salar.
- Agregar las papas a la preparación de los huevos. Integrar.
- En una sartén bien caliente, poner oliva y colocar la mezcla.
- Cocinar y dar vuelta al punto deseado. Terminar la cocción.
- Dejar entibiar y cortar.
- Cortar la baguette en diagonal y tostar.
- Pelar el diente de ajo y frotarlo por la tostada.
- Repetir con la mitad del tomate maduro.
- Rociar con aceite de oliva y montar primero con el jamón crudo, una porción de tortilla y arriba una tira de morrón asado previamente.
- Usar un palillo y servir.
