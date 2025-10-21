Dentro de la cocina española, la estrella indiscutida es la tortilla de papas. Al cortarla en porciones y montarla sobre pan, se convierte en un pincho delicioso y en la receta rápida ideal para sorprender a los amigos o acompañar una cerveza bien fría.

Esta receta agrega un toque de sabor que lo hace el picoteo perfecto. La base es una tostada de baguette (untada con ajo y tomate) y la tortilla se acompaña con láminas de jamón crudo y morrón asado, logrando un equilibrio de texturas y sabores gourmet.

Ingredientes para pincho de tortilla

400 g de papas.

4 huevos.

Aceite de oliva.

Sal, a gusto.

Pan tipo baguette grande.

Un diente de ajo.

Un tomate maduro.

Jamón crudo.

Medio morrón asado.

La receta para hacer pincho de tortilla. Cucinare.TV.

Procedimiento

Pelar y cortar las papas. Freírlas en aceite de oliva bien caliente. Reservar, En un bowl, batir los 4 huevos y salar. Agregar las papas a la preparación de los huevos. Integrar. En una sartén bien caliente, poner oliva y colocar la mezcla. Cocinar y dar vuelta al punto deseado. Terminar la cocción. Dejar entibiar y cortar. Cortar la baguette en diagonal y tostar. Pelar el diente de ajo y frotarlo por la tostada. Repetir con la mitad del tomate maduro. Rociar con aceite de oliva y montar primero con el jamón crudo , una porción de tortilla y arriba una tira de morrón asado previamente. Usar un palillo y servir.

