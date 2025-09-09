La clave para lograr una tortilla de papas jugosa y bien ligada está en el equilibrio entre huevos e ingredientes. La receta original sugiere incorporar ocho huevos para cuatro papas medianas, dos cebollas grandes, pimiento colorado, ajo, chorizo colorado y un toque de perejil picado.

Esa proporción asegura que la mezcla se mantenga compacta, cremosa por dentro y con un borde dorado por fuera. Además, el maridaje del huevo con el chorizo colorado aporta sabor intenso que lo convierte en algo más que una simple tortilla.

Ingredientes para tortilla de papa

4 papas medianas.

2 cebollas grandes.

Un pimiento colorado.

2 dientes de ajo.

Un chorizo colorado.

8 huevos.

Una cda de perejil picado.

500 cc de aceite para freír.

75 cc de aceite de oliva.

Sal fina, c/n.

Pimienta negra molida, c/n.

La receta con la cantidad exacta de huevos que necesitás para que salga perfecta. Foto: Freepik

Procedimiento

Lavar, pelar y cortar las papas en española. Reservar sumergidas en agua fría. Escurrir sobre papel absorbente y freír en aceite a 150°. Pelar y cortar la cebolla y el morrón en juliana y el chorizo colorado en trozos pequeños. En una sartén caliente con aceite saltear a fuego fuerte la cebolla con las medias ruedas de chorizo colorado. Al cabo de 2 minutos incorporar el pimiento y el ajo. Continuar salteando por unos 2 minutos más y salpimentar. En un bowl, mezclar los huevos con las papas previamente fritas, la cebolla , el chorizo, el pimiento y el ajo salteados. Salpimentar. En una sartén grande, colocar un poco de aceite y caliente muy bien. Volcar toda la preparación de la tortilla y en ese momento bajar el fuego para evitar que se queme. Dejar que dore la base de la tortilla y con una espátula comprobar que los bordes estén despegados. Cuando haya formado una buena base, pero su interior aún siga crudo, dar vuelta la tortilla con ayuda de una tapa de cacerola. Depositar la tortilla dentro de la sartén y acomodar bien los bordes. Dejar dorar del otro lado y servir.

