La tortilla de papas rellena es la versión elevada del clásico español: simple, casera y con una sorpresa jugosa adentro. Esta receta propone rellenar una tortilla con jamón y queso fundido, logrando una combinación irresistible de sabores, texturas suaves por dentro y crocantes por fuera.
Ideal para cenas o picadas, esta preparación se arma con pocos ingredientes y pasos accesibles. La papa tierna se mezcla con cebolla, se cocina como una tortilla común y se agrega el relleno justo antes del cierre, lo que permite disfrutar de un plato completo que sorprende.
Ingredientes para tortilla de papas rellena
Para la tortilla
- Un k de papas.
- Aceite para freír, c/n.
- 4 huevos.
- Una cebolla.
- ½ morrón.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Una cdta de orégano.
- Una cdta de ají molido.
- 200 g de muzzarella.
- 200 g de jamón cocido en fetas.
- Un morrón rojo.
Para el alioli
- Un diente de ajo.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Gotas de limón.
- 100 cc de leche.
- 180 cc de aceite.
- Perejil picado para terminar.
Procedimiento
- Para la tortilla, pelar las papas y cortarlas en rodajas finas, tipo españolas.
- Freír en aceite bien caliente hasta que queden cocidas sin dorar.
- Cortar la cebolla junto al morrón en brunoise y cocinarlas a fuego medio hasta que queden bien tiernitas.
- En un bowl, mezclar 4/5 huevos con la cebolla y el morrón, agregar una cda de orégano y 1/2 de ají molido, más sal y pimienta a gusto.
- Agregar la papa cocida.
- En una sartén con un poco de aceite, agregar la mitad de la mezcla, agregar el jamón y el queso y tapar con la mezcla restante.
- Cocinar a fuego bajo.
- Car vuelta con ayuda de un plato y cocinar del otro lado.
- Para el morrón, quemarlo en la hornalla.
- Retirar la piel con agua.
- Agregar oliva y sal.
- Para el alioli, mixear la leche con el ajo y las gotas de limón.
- Agregar aceite a medida que lo necesite hasta que quede bien emulsionado.
- Colocar el alioli en un dip o por encima de la tortilla.
- Coronar con morrón asado y perejil picado.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/