La tortilla de papas rellena es la versión elevada del clásico español: simple, casera y con una sorpresa jugosa adentro. Esta receta propone rellenar una tortilla con jamón y queso fundido, logrando una combinación irresistible de sabores, texturas suaves por dentro y crocantes por fuera.

Ideal para cenas o picadas, esta preparación se arma con pocos ingredientes y pasos accesibles. La papa tierna se mezcla con cebolla, se cocina como una tortilla común y se agrega el relleno justo antes del cierre, lo que permite disfrutar de un plato completo que sorprende.

Ingredientes para tortilla de papas rellena

Para la tortilla

Un k de papas.

Aceite para freír, c/n.

4 huevos.

Una cebolla.

½ morrón.

Sal y pimienta, a gusto.

Una cdta de orégano.

Una cdta de ají molido.

200 g de muzzarella.

200 g de jamón cocido en fetas.

Un morrón rojo.

Para el alioli

Un diente de ajo.

Sal y pimienta, a gusto.

Gotas de limón.

100 cc de leche.

180 cc de aceite.

Perejil picado para terminar.

Una tortilla de papas irresistible. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Para la tortilla, pelar las papas y cortarlas en rodajas finas, tipo españolas. Freír en aceite bien caliente hasta que queden cocidas sin dorar. Cortar la cebolla junto al morrón en brunoise y cocinarlas a fuego medio hasta que queden bien tiernitas. En un bowl, mezclar 4/5 huevos con la cebolla y el morrón, agregar una cda de orégano y 1/2 de ají molido, más sal y pimienta a gusto. Agregar la papa cocida. En una sartén con un poco de aceite, agregar la mitad de la mezcla, agregar el jamón y el queso y tapar con la mezcla restante. Cocinar a fuego bajo. Car vuelta con ayuda de un plato y cocinar del otro lado. Para el morrón, quemarlo en la hornalla. Retirar la piel con agua. Agregar oliva y sal. Para el alioli, mixear la leche con el ajo y las gotas de limón. Agregar aceite a medida que lo necesite hasta que quede bien emulsionado. Colocar el alioli en un dip o por encima de la tortilla. Coronar con morrón asado y perejil picado.

