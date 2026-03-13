Wanda Nara volvió a mostrar su vida de lujo desde las paradisíacas playas de Maldivas. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió imágenes de su estadía en el exclusivo resort The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands, uno de los hoteles más exclusivos del mundo y elegido por celebridades internacionales para sus vacaciones.

Ubicado en el atolón Malé Norte, el resort se caracteriza por sus villas privadas sobre el agua, servicio ultra personalizado y un nivel de privacidad que atrae a figuras del deporte, la música y el espectáculo.

Pero lo que más llamó la atención fue cuánto cuesta alojarse en el hotel donde está Wanda, que se instaló allí desde ayer con su pareja Martín Migueles. Todo esto se dio tras la resolución del juez por su divorcio de Mauro Icardi.

Wanda Nara en las Islas Maldivas en medio del divorcio de Mauro Icardi (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

Cuánto vale la habitación más cara del Ritz-Carlton Maldives

El resort ofrece diferentes villas, todas con piscina privada y acceso directo al mar. Sin embargo, la más exclusiva es la residencia privada de tres dormitorios, pensada para celebridades o grupos familiares.

Los valores aproximados son:

Villas básicas sobre el agua: desde USD 2.500 a USD 3.500 por noche .

Villas premium o de dos dormitorios: entre USD 5.000 y USD 8.000 por noche .

Residencia privada de lujo (la más cara): puede superar los USD 15.000 a USD 20.000 por noche, dependiendo de la temporada.

Esta última incluye piscina infinita frente al océano, terraza panorámica, chef privado y servicio de mayordomo las 24 horas.

Foto: @wandanara

Foto: @wandanara

Foto: @wandanara

Los gastos extra que encarecen la estadía

Además del valor de la habitación, alojarse en el resort implica otros gastos importantes.

Uno de los principales es el traslado desde el aeropuerto internacional de Malé hasta la isla del hotel, que se realiza en lancha rápida privada y ronda los USD 800 a USD 1.000 por persona ida y vuelta.

También se suman:

Tasa turística: aproximadamente USD 12 por persona por noche .

Experiencias gastronómicas y actividades acuáticas , que pueden costar entre USD 200 y USD 800 cada una.

Excursiones privadas o cenas especiales, que elevan aún más el presupuesto.

Cuánto puede costar una semana en el hotel de Wanda

Si una celebridad se aloja en la residencia más exclusiva del resort, el costo total de la estadía puede ser impactante.

Solo la habitación podría representar:

más de USD 100.000 por una semana

Y sumando traslados, gastronomía y experiencias exclusivas, el viaje podría superar fácilmente los USD 120.000 o USD 150.000.

El destino favorito de las celebridades

Maldivas se convirtió en uno de los destinos preferidos del jet set internacional por sus playas de arena blanca, villas privadas sobre el agua y privacidad absoluta.

El resort The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands, donde se encuentra Wanda Nara, es considerado uno de los alojamientos más lujosos del archipiélago y suele recibir a figuras del deporte, empresarios y celebridades de todo el mundo.

Mientras tanto, desde sus redes, la empresaria sigue compartiendo postales de su estadía en el paraíso, dejando ver una vez más el estilo de vida de alto nivel que la caracteriza.